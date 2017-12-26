Головні новини дня – за 60 секунд

Затримання злочинної організації що викрадала і вбивала людей, в справі Шеремета немає підозрюваних, з сина Авакова зняли браслет, корупція в "Укроборонпромі" - новини, які обговорювали 26 грудня.

Про злочинність. Національна поліція спільно з СБУ та військовою прокуратурою припинили діяльність злочинної організації, яка займалася викраденням та вбивствами людей у Києві.

Про справу Шеремета. Голова Національної поліції Сергій Князєв констатує відсутність підозрюваних у справі розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про сина Авакова. Солом'янський районний суд Києва ухвалив повернути закордонний паспорт сину голови МВС Арсена Авакова Олександру і зняти з нього електронний браслет.

Про "Укроборонпром". Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони оголосив про розірвання партнерства з ДК "Укроборонпром", оскільки не бачить зрушень у реформуванні.

Тим часом НАБУ розслідує маніпуляції з контрактами "Укроборонпрому".

Про обмін заручниками. Ватажок незаконного збройного формування "ДНР" Олександр Захарченко заявив, про "помилування" українських заручників, яких планують обміняти 27 грудня.

Про порушення прав людини у Криму. Правозахисники відправили президенту Росії Володимиру Путіну більше десятка звітів з інформацією про порушення прав людини в окупованому Криму, починаючи з лютого 2014 року.

Про роботу ГРУ РФ. Головне розвідувальне управління (ГРУ) Росії у лютому 2014 року запустило в Україні кампанію з дискредитації у соцмережах Майдану та нової влади.

Про Саакашвілі. Екс-президент Грузії, лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі не братиме участі у допиті СБУ, оскільки повістку йому надали з порушенням.