Главные новости дня – за 60 секунд

Задержание преступной организации что похищала и убивала людей, в деле Шеремета нет подозреваемых, с сына Авакова сняли браслет, коррупция в "Укроборонпроме" – новости, которые обсуждали 26 декабря.

О преступности. Национальная полиция совместно с СБУ и военной прокуратурой пресекли деятельность преступной организации, которая занималась похищением и убийствами людей в Киеве.

О деле Шеремета. Председатель Национальной полиции Сергей Князев констатирует отсутствие подозреваемых в деле расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

О сыне Авакова. Соломенский районный суд Киева принял решение вернуть загранпаспорт сыну главы МВД Арсена Авакова Александру и снять с него электронный браслет.

Об "Укроборонпроме". Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны объявил о расторжении партнерства с ГК "Укроборонпром", поскольку не видит сдвигов в реформировании.

Тем временем НАБУ расследует манипуляции с контрактами "Укроборонпрома".

Об обмене заложниками. Главарь незаконного вооруженого формирования "ДНР" Александр Захарченко заявил, о "помиловании" украинских заложников, которых планируют обменять 27 декабря.

О нарушении прав человека в Крыму. Правозащитники отправили президенту России Владимиру Путину более десятка отчетов с информацией о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму, начиная с февраля 2014 года.

О работе ГРУ РФ. Главное разведывательное управление (ГРУ) России в феврале 2014 года запустило в Украине кампанию по дискредитации в соцсетях Майдана и новой власти.

О Саакашвили. Экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили не будет участвовать в допросе СБУ, поскольку повестку ему предоставили с нарушением.