Мамчур у суді щодо Януковича розповів про захоплення росіянами військових частин Криму

Нардеп і екс-командир Севастопольської бригади тактичної авіації Повітряного командування "Південь" Юлій Мамчур заявив, що російські військові у 2014 році отримали наказ неправомірно передислокуватися до українських частин на території Криму.

Про це він сказав під час допиту як свідка в Оболонському райсуді Києва, де розглядається справа за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді, повідомляє "Укрінформ".

"За тією інформацію, яку мені вдалося отримати, наказ російським військовим неправомірно передислокуватися до українських частин на території Криму було віддано ще 20 лютого 2014 року", - сказав Мамчур.

За його словами, під час блокування української військової частини А-4515 поблизу аеропорту "Бельбек" ініціював зустріч із самопроголошеним мером Севастополя Олексієм Чалим.

"Його відповідь була така, що Крим повертається до Росії, а українські частини перебувають на території півострова неправомірно", - розповів Мамчур.

Нардеп додав, що після цієї зустрічі, 22 березня 2014 року почався штурм військової частини.

"Зброю українські військові не застосовували, оскільки на штурм разом з російськими військовими також ішло багато цивільних. Після штурму військової частини полковника Мамчура було викрадено російськими військовими", - повідомляє інформагентство.

Мамчур зазначив, що 26 березня 2014 року його разом з 5 іншими захопленими українськими офіцерами у супроводі російських автоматників відправили з Криму на територію материкової України.

Крім того, він додав, що у полоні його більш як три доби утримували в одиночній камері, де здійснювали психологічний тиск, намагаючись переконати перейти на сторону російської армії.

Мамчур також зазначив, що всі кабельні канали на той час в Криму були блоковані, зв’язку з іншими військовими частинами практично не було, як і не було інформації, що насправді відбувається на території півострова.

Нардеп наголосив, що всі дії Росії в Криму чітко підпадають під визначення "агресія по відношенню до території іншої країни".

Раніше повідомлялося, що Оболонський райсуд Києва у справі за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича в державній зраді, 27 грудня допитав свідка командувача Військово-морських сил України Ігоря Воронченка та ввів ще одного адвоката.

За його словами, наприкінці січня 2014 року, коли екс-президент Янукович ще перебував в Україні на своїй посаді, він вже мав інформацію про незаконне перебування російських військових у Сімферополі.

11 грудня Оболонський райсуд Києва заслухав міністра МВС Арсена Авакова і екс-прем'єра Арсенія Яценюка у справі про державну зраду, порушеній проти екс-президента Віктора Януковича.

Також повідомлялося, що суд вирішив допитати у справі про держзраду Віктора Януковича - президента Петра Порошенка, спікера Верховної Ради Андрія Парубія та секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Як відомо, окрім інших справ, Януковича підозрюють за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу.

29 червня Оболонський райсуд Києва ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича.

5 липня Янукович заявив, що не бажає брати участі в ініційованому Україною судовому процесі у справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів. 6 липня захист Януковича подав до суду заяву про вихід із цього процесу.

Лінгвістична експертиза не встановила у публічних виступах екс-президента Віктора Януковича заклики до зміни конституційного ладу в Україні.