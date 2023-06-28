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Пригожин планував взяти Шойгу та Герасимова в полон – WSJ

Євген КізіловСереда, 28 червня 2023, 19:01
Пригожин планував взяти Шойгу та Герасимова в полон – WSJ
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Власник "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин під час свого повстання мав намір захопити міністра оборони РФ Сергія Шойгу та голову Генштабу Валерія Герасимова.

Джерело: американське видання The Wall Street Journal із посиланням на західних чиновників

Деталі: За їхніми словами, планувалось, що Шойгу та Герасимов будуть узяті в полон під час запланованого ними візиту до південного регіону Росії, що межує з Україною. Але Федеральна служба безпеки дізналася про цей задум ще за два дні до того.

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Командувач Нацгвардії Росії Віктор Золотов стверджує, що з табору Пригожина стався витік даних. При цьому відомо, що голова "ПВК" дізнався, що його план розкрито, і був змушений почати операцію раніше.

На думку західних чиновників, Пригожин повідомив про свої наміри декому у вищому військовому керівництві РФ, в тому числі генералу Сергію Суровікіну.

Поки не вдалося встановити, звідки ФСБ отримала інформацію – від Суровікіна чи ще від когось.

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Теми: ПригожинМіноборониРосіяполонені
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