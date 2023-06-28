Пригожин планував взяти Шойгу та Герасимова в полон – WSJ
Власник "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин під час свого повстання мав намір захопити міністра оборони РФ Сергія Шойгу та голову Генштабу Валерія Герасимова.
Джерело: американське видання The Wall Street Journal із посиланням на західних чиновників
Деталі: За їхніми словами, планувалось, що Шойгу та Герасимов будуть узяті в полон під час запланованого ними візиту до південного регіону Росії, що межує з Україною. Але Федеральна служба безпеки дізналася про цей задум ще за два дні до того.
Командувач Нацгвардії Росії Віктор Золотов стверджує, що з табору Пригожина стався витік даних. При цьому відомо, що голова "ПВК" дізнався, що його план розкрито, і був змушений почати операцію раніше.
На думку західних чиновників, Пригожин повідомив про свої наміри декому у вищому військовому керівництві РФ, в тому числі генералу Сергію Суровікіну.
Поки не вдалося встановити, звідки ФСБ отримала інформацію – від Суровікіна чи ще від когось.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть на Москву "відновлювати справедливість".
- 24 червня "вагнерівці" узяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону і захопили військові об'єкти у Воронежі, йшли "на Москву" – і у столиці РФ уже готувалися до оборони.
- Диктатор Володимир Путін в екстреному зверненні заявив про зраду й "заколот". За даними української розвідки, він екстрено виїхав з Москви на Валдай.
- Ввечері того ж дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав відправитись у Білорусь.
- Путін офіційно запропонував вагнерівцям вибір: приєднатися до Міноборони РФ, до інших воєнних формувань чи поїхати в Білорусь. Важке озброєння "Вагнера" готуються передати Міноборони РФ.