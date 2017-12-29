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САП не дозволила Розенблату поїхати на новорічні канікули в Німеччину

П'ятниця, 29 грудня 2017, 23:50

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відмовила депутату ВР Бориславу Розенблату у виїзді на новорічні свята в Німеччину.

Про це з посиланням на джерело в САП повідомляють "Українські Новини".

За словами джерела, Розенблат звернувся до САП для отримання дозволу, але отримав відмову.

Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за сприяння у видобутку бурштину в Україні.

19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата. Родина внесла за нього заставу у 7 мільйонів гривень.

19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака, на який він чкурнув із лікарні. Наступного дня Солом‘янський райсуд знову зобов’язав його носити електронний браслет – принаймні до 18 грудня.

Крім того, НАБУ відкрило нове кримінальне провадження, підозрюючи Розенблата в отриманні дипломатичного паспорта на основі підроблених офіційних документів.

14 грудня суд частково ухвалив клопотання захисту про зміну запобіжного заходу, дозволивши Розенблату вільно пересуватися Україною.

Теми: Розенблат
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