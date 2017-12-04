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Партії витрачають державні гроші переважно на піар – КВУ

Понеділок, 4 грудня 2017, 14:36

Парламентські політичні партії витратили більшість коштів, отриманих із бюджету, на оплату реклами.

Про це у понеділок повідомляє Комітет виборців України.

Згідно з інформацією, за рік державного фінансування, із вересня 2016 р. по вересень 2017 р., партії сукупно витратили майже півмільярда гривень – 436 млн., із яких 407 млн. склали кошти держбюджету.

Найбільше коштів, 109 млн, партії витратили на рекламу в ЗМІ (ТБ, радіо, друковані ЗМІ, білборди).

"На рекламу було витрачено більше коштів, аніж на заробітну плату та оренду приміщень разом взяті. На зарплати партії витратили 57 млн (13%), на оренду приміщень – 46 млн (11%). На матеріальні витрати і оплату послуг (закупівля канцтоварів і т.д.) було спрямовано 66 млн або 15%", - повідомляє КВУ.

На утримання місцевих організацій партії витратили лише 16% коштів – 68 млн.

 

Найбільший відсоток коштів на рекламу витратили Радикальна партія Олега Ляшка, "Самопоміч", "Опозиційний блок" та "Народний Фронт".

РПЛ витратила на рекламу 41% коштів (19 із загалом 47 млн.), "Самопоміч" – 38% (39 із 104 млн), ОБ – 33% (5 із 15 млн), НФ – 30% (33 із 109 млн).

У "Батьківщині" та БПП частка витрат на рекламу склала від 0,2% до 5%.

Українська правда
Теми: Верховна Радагрошіпартії
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