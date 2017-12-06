Британська поліція попередила замах на Мей

Спецслужби Великої Британії затримали двох ісламістів за підозрою у підготовці замаху на прем’єр-міністра країни Терезу Мей.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

У вівторок, 5 грудня, голова контррозвідки MI5 Ендрю Паркер заявив про запобігання замаху на Мей.

За інформацією Sky News, "це останній із декількох терористичних планів, які були зірвані поліцією і MI5 цього року".

Поліція інформує, що ісламісти планували привести в дію саморобний вибуховий пристрій на Даунінг-стріт, а в метушні після вибуху зробити атаку і вбити Мей.

Затриманим висунули звинувачення в підготовці терористичних актів.

Газета The New Zealand Herald пише, що "двоє ісламістів мали намір підірвати саморобний вибуховий пристрій біля резиденції прем'єра, а потім зробити атаку, озброївшись ножами і поясами смертників".

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