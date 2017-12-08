Порошенко про бюджет-2018: Країна починає відновлювати рівень життя

Президент України Петро Порошенко позитивно оцінив прийняття Верховною Радою держбюджету на наступний рік.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Такого давно не бувало. До тридцять першого ще 24 дні, а Верховна Рада вже і бюджет проголосувала", - зазначив Порошенко.

"Країна розвивається. Децентралізація й далі збільшуватиме фінансову основу місцевих громад. Стартує президентська ініціатива реанімації сільської медицини, в амбулаторії, ФАПи, швидкісний Інтернет інвестуємо п'ять мільярдів", - підкреслив президент.

"Країна починає відновлювати рівень життя. Чергове підвищення "мінімалки" детінізує зайнятість, і, як і цього року, підтягне реальну середню зарплату", - також наголосив Порошенко.

Як відомо, Верховна Рада затвердила законопроект про державний бюджет на 2018 рік.