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Порошенко о бюджете-2018: Страна начинает восстанавливать уровень жизни

Пятница, 8 декабря 2017, 00:48

Президент Украины Петр Порошенко положительно оценил принятие Верховной Радой госбюджета на следующий год.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Такого давно не бывало. К тридцать первому еще 24 дня, а Верховная Рада уже и бюджет проголосовала", - отметил Порошенко.

"Страна развивается. Децентрализация и дальше будет увеличивать финансовую основу местных общин. Стартует президентская инициатива реанимации сельской медицины, в амбулатории, ФАПы, скоростной Интернет инвестируем пять миллиардов", - подчеркнул президент.

"Страна начинает восстанавливать уровень жизни. Очередное повышение "минималки" детинизирует занятость, и, как и в этом году, подтянет реальную среднюю зарплату", - также отметил Порошенко.

Как известно, Верховная Рада утвердила законопроект о государственном бюджете на 2018 год.

Темы: бюджетПорошенко
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