Українця обрали главою підрозділу Венеціанської комісії
Віце-президентом підкомісії з верховенства права Венеціанської Комісії обрали Сергія Головатого, члена "Венеціанки" від України.
Про це повідомив постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба.
"Ще одна добра новина з Венеції: одного з найкращих правників України Сергія Головатого щойно обрали віце-президентом підкомісії з верховенства права Венеціанської Комісії. Це міжнародне визнання авторитету нашого фахівця", - написав він.
Ще одна добра новина з Венеції: одного з найкращих конституціоналістів України Сергія Головатого щойно обрали віце-президентом підкомісії з верховенства права (aka правовладдя) Венеціанської Комісії. Це визнання авторитету нашого фахівця✌️— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 9, 2017
Як відомо, у березні 2017 року президент України Петро Порошенко призначив Сергія Головатого - засновника Української правничої фундації, члена-кореспондента Національної академії правових наук України - членом Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія).
Обіймав посаду глави Мін'юсту з 1995 до 1997 р., та у 2005-2006 рр.