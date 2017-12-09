Саакашвілі в ІТТ передадуть медикаменти і теплі речі: застудився на даху

Позафракційний нардеп, один з лідерів "Руху нових сил" Юрій Дерев'янко повідомив про намір передати лідерові партії, екс-голові Одеської облдержадміністрації Міхеілу Саакашвілі ліки та особисті речі.

Про це Дерев'янко повідомив агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми збираємося підійти о третій годині (о 15.00 до ізолятора тимчасового тримання - ред.) ... збираємося передати особисті речі, предмети гігієни, медикаменти, книги", - сказав він.

Він запевнив, що це не буде мітинг або акція протесту, а просто "звичайний крок, жест - передати людині найнеобхідніше".

Також нардеп сказав, що працівники ІТТ можуть не дозволити передачу.

"Коли адвокати запитали, коли можна передати особисті речі - вони (співробітники ІТТ - ред.) спробували пояснити, що є команда до понеділка не передавати нічого, нікого не пускати", - додав він.

У коментарі журналістам адвокат Саакашвілі Руслан Чернолуцький повідомив, що політику надано "нормальні умови" для перебування в ІТТ, у камері він буде перебувати один.

У свою чергу Дерев'янко повідомив, що для Саакашвілі вони принесли зошити, канцелярське приладдя та книги - історію України та художню літературу, про які попросив сам політик. Також у передачі - зошит та ручки, "щоб він міг працювати, передавати нам якісь заяви", зазначив нардеп.

Серед медикаментів, за словами нардепа, Саакашвілі передадуть препарати від застуди. "Він почувався не дуже добре після перебування на даху (під час затримання на вул. Костьольній), тож в нього буде його аптечка, яка буде поруч з ним - звичайні таблетки, протизастудні першочергові", - зауважив він.

Депутат також повідомив, що підозру Саакашвілі вручили в п'ятницю.

Відповідаючи на запитання про те, чи відомо час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу, Дерев'янко зазначив: "Як тільки буде відомо - ми публічно всім повідомимо".

Як відомо, лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня у квартирі колишнього глави ГУНП Луганській області Юрія Покиньбороди.

Саакашвілі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку.

Як уточнила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, йому інкримінують порушення за ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували.

У ГПУ заявили, що слідчі дії із затриманим відбувалися за присутності його адвокатів. Прокурори клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу для Саакашвілі у вигляді домашнього арешту.

Сам Саакашвілі оголосив безстрокове голодування.

Як повідомив адвокат політика, суд з обрання запобіжного заходу Саакашвілі може відбутися в понеділок, 11 грудня. У цей день спливають 72 години, коли у відповідності з нормами КПК йому можуть обрати запобіжний захід.

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко закликала президента Петра Порошенка негайно звільнити Міхеіла Саакашвілі.

Українська правда