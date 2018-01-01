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2018-й може стати роком найгіршої гуманітарної кризи з часів Другої світової війни – прогноз

Понеділок, 1 січня 2018, 04:59

2018 рік може стати роком гуманітарної кризи такого рівня, який людство відчуло на собі після закінчення Другої світової війни.

З таким прогнозом виступила міністр з міжнародного розвитку Великої Британії Пенні Мордонт, передає The Telegraph.

"2018 рік може стати одним з найгірших гуманітарних криз після закінчення Другої світової війни. 2017-й був роком болючих гуманітарних криз, але наступний рік може стати ще гіршим", – заявила Мордонт.

Міністр з міжнародного розвитку Великої Британії також оголосила про додатковий пакет підтримки на суму 21 млн фунтів стерлінгів агентствам ООН для реагування на надзвичайні ситуації у всьому світі.

Особливе занепокоєння міністерства викликали голод та конфлікти в Ємені, Південному Судані і Бірмі.

На початку 2017 року ООН заявила, що світ зіткнувся з найбільшою гуманітарною кризою з 1945 року, коли більш ніж 20 мільйонів людей в чотирьох країнах страждають від голоду. 

Теми: світВелика БританіяООН
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