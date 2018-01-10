Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокатів Ноздровської не допустили до всіх матеріалів справи

Середа, 10 січня 2018, 16:46

Адвокати сім'ї Ірини Ноздровської почали ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування.

Про це повідомила адвокат Таміла Ульянова, передає "Укрінформ".

"Ми зараз у слідчому відділку, вивчаємо матеріали справи. Тобто, вже почали ознайомлення, але не з усіма (матеріалами - ред.), до всіх не допускають", - сказала Ульянова.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це активістка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. Вона загинула від множинних колото-різаних ран.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Россошанський все ще може вийти на волю за амністією.

Увечері 8 січня перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві Ноздровської. Адвокат повідомив, що затримали Юрія Россошанського, батька Дмитра.

Юрій Россошанський визнав підозру і запевнив, що на нього не тиснули.

9 січня суд арештував його на 60 діб без права внесення застави.

Теми: вбивствосуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
вбивство
У КПРФ заявили про вбивство лідера компартії Придністров'я
Убивство російського капітана Ржицького: у РФ заявили про затримання підозрюваного
Убивство російського капітана Ржицького: родичі заявили, що він пішов з армії до війни
Останні новини
06:30
У всіх областях країни, окрім західних, оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: