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Редакція "Еспресо" заявляє про "кампанію політичного тиску"

П'ятниця, 12 січня 2018, 18:55

Редакція "Еспресо" заявила, що вбачає ознаки політичного тиску в зверненні депутата Верховної Ради від БПП Сергія Лещенка до НАБУ з вимогою провести розслідування угоди про зміну статутного капіталу.

Відповідний коментар розміщено на сайті espreso.tv 12 січня.

Так, на думку редакції, Лещенко намагається "використати таку силову структуру як НАБУ у власних політичних цілях".

"Крім того, скоординовану з заявами депутата Лещенка появу публікацій на декількох інтернет-ресурсах щодо зміни власників телеканалу "Еспресо" вважаємо політичною кампанією, спрямованою на знищення телеканалу", – йдеться в заяві.

На телеканалі запевняють, що попередні власники уникали втручань в роботу реакції.

"У нас є підстави вважати, що і новий власник буде з повагою ставитися до принципу незалежності редакційної політики", – йдеться в коментарі.

Під зверненням редакції підписалися головний редактор сайту "Еспресо" Ольга Лень, в.о. головного редактора телеканалу "Еспресо" Світлана Самойленко та 5 журналістів.

В свою чергу екс-голова Кабміну, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк заявляє, що "вчинив, як прийнято у цивілізованих і демократичних країнах", – відкрито повідомив деталі угоди.

"Відкрито розповів, що є одним із його власників, розповів, кому і за яку суму продав свою частку. Продав, бо вважаю, що політик – не найкращий власник ЗМІ. Продав американській компанії і сплачу мільйонні податки в український бюджет", – запевняє екс-прем'єр у своєму пості в Facebook.

Своїм опонентам Яценюк порадив наступне: "…не подобається прозорість, публічність і обов’язок чесно платити податки? Тоді не вдягайте ряси святих і костюми нових політиків".

Як повідомлялось, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк та Інна Авакова, дружина глави МВС, продали свої частки у статутному капіталі телеканалу "Еспресо" іноземній компанії Atmosphere Entertainment, кінцевим власником якої є громадянин України, син українського олігарха та нардепа Іван Жеваго.

Водночас експерти вказували, що ця угода викликає підозру щодо відмивання грошей, і наводили свої аргументи.

Народний депутат Сергій Лещенко на телебаченні заявив, що попросив Національне антикорупційне бюро України провести розслідування угоди.

Як відомо, телеканал "Espreso.TV" створений восени 2013 року. Його засновниками виступили Лариса Княжицька і колишній головний редактор тижневика "Комментарии" Вадим Денисенко.

Яценюк, Авакова та дружина народного депутата Миколи Княжицького стали співвласниками телеканалу "Еспресо" у серпні 2017 року. 

На початку грудня нардеп та засновник телеканалу "Еспресо" Микола Княжицький заявив, що нардеп та бізнесмен Костянтин Жеваго хоче купити "Еспресо". За словами Княжицького, наразі телеканал є прибутковим, зокрема завдяки розміщенню реклами підприємств, пов’язаних з Костянтином Жеваго.

Більше про зміни на медійному ринку під час підготовки до виборів читайте у матеріалах "На порозі медійного переділу. Чому Княжицький продає, а друг президента купує канал" та "Льовочкін, Хорошковський, Аваков у війні за Інтер".

Теми: телебаченняЯценюкАваков
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