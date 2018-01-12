Редакция "Еспресо" заявляет о "кампании политического давления"

Редакция "Еспресо" заявила, что видит признаки политического давления в обращении депутата Верховной Рады от БПП Сергея Лещенко в НАБУ с требованием провести расследование соглашения об изменении уставного капитала.



Соответствующий комментарий размещен на сайте espreso.tv 12 января.



Так, по мнению редакции, Лещенко пытается "использовать такую ​​силовую структуру как НАБУ в собственных политических целях".



"Кроме того, скоординированное с заявлениями депутата Лещенко появление публикаций на нескольких интернет-ресурсах относительно изменения владельцев телеканала "Еспресо" считаем политической кампанией, направленной на уничтожение телеканала", - говорится в заявлении.



На телеканале уверяют, что предыдущие владельцы избегали вмешательств в работу реакции.



"У нас есть основания полагать, что и новый владелец будет с уважением относиться к принципу независимости редакционной политики", – говорится в комментарии.



Под обращением редакции подписались главный редактор сайта "Еспресо" Ольга Лень, и.о. главного редактора телеканала "Еспресо" Светлана Самойленко и 5 журналистов.

В свою очередь экс-глава Кабмина, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк заявляет, что "сделал, как принято в цивилизованных и демократических странах", - открыто сообщил детали сделки.

"Открыто рассказал, что являлся одним из его владельцев, рассказал, кому и за какую сумму продал свою долю. Продал, потому что считаю, что политик – не лучший собственник СМИ. Продал американской компании и оплачу миллионные налоги в украинский бюджет", – уверяет экс -премьер в своем посте в Facebook.

Своим оппонентам Яценюк посоветовал следующее: "... не нравится прозрачность, публичность и обязанность честно платить налоги? Тогда не надевайте рясы святых и костюмы новых политиков".

Как сообщалось, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк и Инна Авакова, жена главы МВД продали свои доли в уставном капитале телеканала "Еспресо" иностранной компании Atmosphere Entertainment, конечным владельцем которой является гражданин Украины, сын украинского олигарха и нардепа Иван Жеваго.

При этом в "Еспресо" заявили, что "указанные изменения не повлияют на редакционную политику".

В то же время эксперты указывали, что эта сделка вызывает подозрение в отмывании денег, и приводили свои аргументы.



Народный депутат Сергей Лещенко на телевидении заявил, что попросил Национальное антикоррупционное бюро Украины провести расследование сделки.

Как известно, телеканал "Espreso.TV" был создан осенью 2013 года. Его учредителями выступили Николай Княжицкий и бывший главный редактор еженедельника "Комментарии" Вадим Денисенко.

Яценюк, Авакова и супруга Княжицкого Лариса стали совладельцами телеканала "Эспресо" в августе 2017 года.

В начале декабря нардеп и основатель телеканала "Эспрессо" Николай Княжицкий заявил, что нардеп и бизнесмен Константин Жеваго хочет купить "Еспресо". По словам Княжицкого, телеканал является прибыльным, в частности благодаря размещению рекламы предприятий, связанных с Константином Жеваго.

Больше об изменениях на медийном рынке во время подготовки к выборам читайте в материалах "На пороге медийного передела. Почему Княжицкий продает, а друг президента покупает канал" и "Левочкин, Хорошковский, Аваков в войне за Интер".