Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ "підчистили" Вікіпедію, щоб повідомляти про "перемогу Путіна на виборах-2018"

Неділя, 14 січня 2018, 22:34

Google видавав інформацію про перемогу Володимира Путіна на виборах президента Росії 2018 року, тому що хтось із користувачів відредагував статтю у Вікіпедії про вибори. 

Про це повідомив виконавчий директор російського відділення Вікімедіа (забезпечує підтримку Вікіпедії) Станіслав Козловський, пише РБК.

"Невідомий дописав прізвище Путіна у преамбулу статті про вибори, після чого пошуковик індексував її і відображував у видачі новий варіант тексту", - пояснив він.

Козловський додав, що досить швидко помилку було виправлено, і тепер у Google і у Вікіпедії немає згадки про те, що Путін "переміг на виборах президента у 2018 році".

Раніше у пошуковику Google на запит про вибори 2018 року з'являвся довідковий блок, в якому говорилося, що переможцем став Путін.

Цю інформацію розтиражували провідні росЗМІ - "Інтерфакс", "ТАСС" та ін.

Як відомо, вибори президента Росії призначено на 18 березня 2018 року - річницю анексії Криму Росією.

Участь у них планують взяти чинний президент Володимир Путін, журналіст і телеведуча Ксенія Собчак, представник КПРФ Павло Грудінін, бізнесмен, якого підозрюють у шахрайстві Сергій Полонський, журналіст Олег Лур'є.

Про намір брати участь у виборах оголошували співзасновник партії "Яблуко" Григорій Явлінський і дві телеведучі - Анфіса Чехова та Катя Гордон, порнозірка Олена Бєркова. Головний комуніст Росії Геннадій Зюганов від участі у виборах відмовився.

24 грудня ініціативна група провела збори і висунула кандидатом на пост президента Росії також і опозиціонера Олексія Навального.

ЦВК ухвалила рішення "відмовити у реєстрації групи виборців, створеної для підтримки самовисування кандидата на посаду президента РФ Олексія Навального і його уповноважених представників, в зв'язку з відсутністю у кандидата пасивного виборчого права". У відповідь Навальний закликав виборців бойкотувати результати виборів-2018 в РФ

6 січня Верховний суд РФ відмовив Навальному, який подав скаргу з проханням скасувати рішення суду першої інстанції і зобов'язати ЦВК зареєструвати його кандидатом у президенти.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПутінвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: