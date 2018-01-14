В РФ "подчистили" Википедию, чтобы сообщать о "победе Путина на выборах-2018"
Поисковик Google выдавал информацию о победе Владимира Путина на выборах президента России 2018 года, потому что кто-то из пользователей подредактировал статью о выборах в Википедии.
Об этом сообщил исполнительный директор российского отделения Викимедиа (обеспечивает поддержку Википедии) Станислав Козловский, пишет РБК.
"Неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант", - пояснил он.
Козловский добавил, что через 20 минут ошибка была исправлена, и теперь в Google и в Википедия нет упоминания о том, что Путин "победил на выборах президента в 2018 году".
Участие в них планируют принять действующий президент Владимир Путин, журналист и телеведущая Ксения Собчак, представители КПРФ Павел Грудинин, бизнесмен, обвиняемый ранее в мошенничестве Сергей Полонский, журналист Олег Лурье.
О намерении участвовать в выборах объявляли соучредитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский и две телеведущие - Анфиса Чехова и Катя Гордон, порнозвезда Елена Берков. Главный коммунист России Геннадий Зюганов от участия отказался.
24 декабря инициативная группа провела собрание и выдвинула кандидатом на пост президента России также и Алексея Навального.
30 декабря Верховный суд РФ отклонил жалобу Навального на отказ ЦИК России в регистрации для самовыдвижения его кандидатом в президенты.
6 января Верховный суд России отказал Навальному, который подал жалобу с просьбой отменить решение суда первой инстанции и обязать ЦИК зарегистрировать его кандидатом в президенты.