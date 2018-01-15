Лутковська попросила зустрічі з українськими прикордонниками у СІЗО РФ

Уповноважений з прав людини в Україні Валерія Лутковська звернулась до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням у сприянні зустрічі з українськими прикордонниками Ігорем Дзюбаком та Богданом Марцонею, які утримуються у СІЗО РФ.

Про це повідомляє прес-служба омбудсмена.

"Просила б Вас сприяти в організації моєї зустрічі з затриманими громадянами України Ігорем Дзюбаком і Богданом Марцонем в слідчому ізоляторі "Лефортово", – зазначила вона.

В свою чергу Лутковська пообіцяла організувати спільний моніторинговий візит до Херсонського слідчого ізолятора з метою моніторингу дотримання прав громадян РФ, військовослужбовців прикордонної служби ФСБ Росії Аскара Кулуба і Володимира Кузнєцова.

Крім того вона попросила перевірити інформацію стосовно умов утримання українців, їх медичного обслуговування та сприяти у вільному спілкуванні з рідними та консулом.

Зазначається, що раніше омбудсмен зустрілася з родичами затриманих українських прикордонників, які повідомили, зокрема, про те, що слідчий, у провадженні якого перебуває справа українських прикордонників, відмовляє їм у наданні дозволу на зустріч із ними.

Вони також вказали, що зустріч консула із затриманими українцями відбулася за присутності співробітника слідчого ізолятора "Лефортово", який забороняв їм спілкуватися українською мовою та постійно переривав бесіду.

Мати Ігоря Дзюбака повідомила про погіршення стану здоров’я її сина, у зв’язку з чим він потребує додаткового медичного обстеження і лікування.

"Прошу Вас перевірити зазначену інформацію, і, в разі її підтвердження, вжити необхідних заходів в межах Вашої компетенції для дотримання прав громадян України Ігоря Дзюбака і Богдана Марцоня, зокрема на надання зустрічі з близькими родичами, а також на спілкування з консулом рідною мовою", - написала Москальковій Лутковська.

Вона також попросила "сприяти" у проведенні кваліфікованого медичного обстеження стану здоров’я Дзюбака і надання йому необхідної медичної допомоги.

Як відомо, прикордонники зникли на нейтральній полосі в Сумській області 3 жовтня 2017 року.

4 жовтня Державна прикордонна служба України заявила про зникнення двох прикордонників під час моніторингу кордону на Сумщині.

Пізніше того ж дня російська сторона офіційно заявила, що 3 жовтня затримала їх.

9 жовтня з'явилась інформація, що російський суд заарештував прикордонниківна 2 місяці за "незаконний перетин кордону" і "злісну непокору працівникамправоохоронного органу".

У Держприкордонслужбі України заявляють, що українські прикордонники були захоплені в полон під час традиційної консультативно-представницької зустрічі з колегами з РФ "безпосередньо на кордоні" двох держав.

Згодом УП стало відомо, що зникнення українських прикордонників було спецоперацією росіян, відповідні переговори російської сторони були зафіксовані впродовж двох місяців до викрадення українських прикордонників Богдана Марцоня і Ігоря Дзюбака.

Всі подробиці про зникнення Марцоня і Дзюбака читайте в статті Викрадення українських прикордонників на Сумщині. Версії та нові подробиці