Головні новини дня – за 60 секунд

МВФ розкритикував законопроект президента про Антикорупційний суд, всі "ФОПи" хочуть зобов'язати встановити термінали, в Донецькій області найбільший рівень інфляції за підсумками 2017 року, а РФ заявляє, що не порушила Будапештський меморандум, анексувавши Крим - новини, які обговорювали 15 січня.

Про Антикорупційний суд. Міжнародний валютний фонд повідомив українській владі, що ухвалення президентського законопроекту про Антикорупційний суд у його нинішній редакції означатиме порушення Києвом зобов’язань перед міжнародними партнерами.

В Адміністрації президента заявили, що законопроект про Антикорупційний суд розроблений у відповідності до Конституції України та згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії.

Про обмін заручниками. Президент Петро Порошенко помилує жінку, яка скоїла серйозний злочин, для наближення наступного етапу звільнення заручників ОРДЛО.

Про "ФОПи". У Кабінеті міністрів пропонують зобов'язати встановити платіжні термінали всіх суб'єктів господарювання, в тому числі платників єдиного податку.

Про інфляцію. У 2017 році найбільший рівень інфляції в Україні зафіксували в Донецькій області. Також повідомляється, що в 2017 році продукти харчування найбільше подорожчали в Києві та області – на 19,7%, алкогольні напої – в Рівненській області (на 24%).

Про заяви РФ. Росія поважає територіальну цілісність України в межах, що склалися після так званого "референдуму" в Криму, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Крім того, Лавров вважає, що це Україна порушила свої зобов'язання, допустивши Майдан, а не Росія – Будапештський меморандум.

Про Розенблата. Народний депутат Борислав Розенблат подав позов проти України до Європейського суду з прав людини.

Як відомо, Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.