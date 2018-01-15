Розенблат поскаржився на Україну в ЄСПЛ

Народний депутат Борислав Розенблат подав позов проти України до Європейського суду з прав людини.

Про це "Українській правді" повідомив адвокат Розенблата Олексій Шевчук.

Він надав відповідь ЄСПЛ про те, що суд вже отримав звернення.

"Сьогодні Європейський суд почав офіційні процедури за скаргою Розенблата. Є провадження Розенблат проти України. Там системно зібрані всі порушення профільної конвенції від незаконної прослушки народного депутата з порушенням регламенту Верховної Ради до легалізації ручним суддею угорського літака. Нехай з цієї правовою порнографією України розбирається незалежний орган Європи", - повідомив Шевчук.

Про "легалізацію угорського літака" він пояснив:

"Можете написати до легалізації обшуку угорського повітряного судна і незаконний арешт народного депутата зі стрибками молодих детективів по злітній смузі з рішенням не глави прикордонної служби, а керівництва НАБУ".

Як відомо 18 липня 2017 року суддя Солом'янського районного суду Києва Світлана Кушнір вибрала для депутата Розенблата запобіжний захід у вигляді застави в 7 мільйонів гривень. Суд також зобов'язав нардепа здати закордонний паспорт.

19 липня 2017 троку правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата.

24 липня нардеп заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

Розенблат також повідомив, що виконав усі вимоги постанови суду щодо нього, окрім однієї – він не здав закордонний паспорт.

Нардеп пояснив це тим, що суд вимагав у нього здати паспорт на ім'я іншої людини – у рішенні була описка.

За словами Розенблата, прокуратура, дізнавшись про цю обставину, хотіла виправити описку.

"Але виправити можна кому чи літеру в слові, але аж ніяк не окремий процесуальний обов'язок. Таке виправлення прирівнюється до розгляду окремого запобіжного заходу, а це велика процедура", - зазначив тоді Розенблат.

Він додав, що це буде достатньою підставою для розгляду в Європейському суді з прав людини, для чого його адвокати "пройдуть національні суди".

Як відомо, Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Слідчі мають аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".

17 жовтня 2017 року Розенблат заявив, що строк дії встановленої для нього заборони на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет стеження сплив.

19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака до Німеччини, але потім відпустили.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Кравець підтвердив, що Розенблат мав право виїхати з України.

Пізніше в НАБУ заявили, що Розенблат хотів вивезти інформацію про злочини і гроші.

У грудні 2017 року Розенблат подав у суд на НАБУ і САП.