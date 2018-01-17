Луценко: Участь ІСU в ОЗУ Януковича – на експертизі

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що участь брокера ІСU у схемі відмивання коштів злочинним угрупуванням Януковича перевірялася раніше і перевіряється зараз.

Про це він сказав під час звіту на засіданні комітету з питань національної безпеки та оборони 17 січня.

Коментуючи участь компанії ІСU у злочинній схемі, генпрокурор вказав, що саме вона оформлювала перевід коштів у цінні папери, але причетність її до ОЗУ на сьогодні не доведена.

"Після того, як кошти проходили цю всесвітню пральну машину, вони потрапляли у різні українські банки, у першу чергу в "Ощадбанк". Після цього брокер ІСU оформляв перевід коштів у цінні папери", - сказав Луценко.

Він підкреслив, що за законом акти купівлі/продажу цінних паперів оформлює брокер, і брокерська діяльність потрібна, щоб не було фейкових угод.

"Одна зі спекуляцій лунає, що Луценко не хоче звертати уваги на роль ІСU у злочинному виводі коштів з України. Це радикальна брехня. ІСU нічого не оформляла по виводу коштів, вони навіть не оформляли по вводу коштів. Вони оформлювали лише купівлю за кошти розміщені на рахунку "Ощадбанку" та інших банків цінних паперів. І отримували встановлену законом маржу", - розповів генпрокурор.

Він додав, що ГПУ вивчала роль ІСU та банківських працівників в оформленні купівлі за брудні кошти цінних паперів України.

"Ще до виходу матеріалів Al Jazeera, тим більше до публікації "Української правди" слідство допитало працівників Нацбанку, "Ощадбанку" та ІСU і отримало відповідь. Після цього – ще весною минулого року – ми замовили перевірку дій ІСU з боку Державної комісії з цінних паперів", - сказав Луценко.

За його словами, результати цієї перевірки коротко звучать: "У діях брокера нема порушень чинного законодавства".

"Тим не менше ми шукаємо істину, і тому ці матеріали перевірки ми направили до експертної установи, яка єдина може нам дати об’єктивну відповідь – чи було порушення у діях брокера або працівників банків при оформленні угод купівлі/продажу за брудні кошти", - додав генпрокурор.

"Ми чекаємо відповідь експертизи, і за її результатами буде прийняте рішення: або закриття епізоду щодо відповідальності працівників банків та брокерської компанії ІСU, або пред'явлення їм підозри, а можливо, і обвинувачення ", - підсумував Луценко.

Як раніше повідомляли в Генеральній прокуратурі, офшорні фірми можуть відсудити назад конфісковані 1,5 мільярда гривень колишнього президента України Віктора Януковича.

7 січня телеканал Al Jazeera оприлюднив розслідування, за яким нардеп-втікач Олександр Онищенко та бізнесмен, засновник девелоперської компанії Mos City Group Павло Фукс придбали у "младоолігарха"-втікача Сергія Курченка компанію, яка володіє 160 мільйонами доларів заморожених активів екс-президента Віктора Януковича.

Онищенко одразу відхрестився від прав на "гроші Януковича", куплених у Курченка, а згодом подав до суду на Al Jazeera на суму 20 мільйонів доларів через оприлюднене розслідування.

Також в опублікованій таємній постанові Краматорського суду йдеться про те що екс-президенту Януковичу вивести 1,5 мільярда доларів з України допомогла компанія ICU.

Investment Capital Ukraine (ICU) були брокерами при купівлі облігацій кіпрськими компаніями на суму 1,5 млрд доларів в період між 2012 і 2014 роками.

Засновниками ICU є голова НБУ Валерія Гонтарева, яка продала свою частку в компанії партнерам у червні 2014-го, та Макар Пасенюк, якого характеризують як "фінансиста Порошенка".

Детальніше читайте в матеріалі: "Мильна бульбашка" чи "Конфіскація століття" генпрокурора Луценка