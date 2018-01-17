Луценко: Участие ІСU в ОПГ Януковича – на экспертизе

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что участие брокера ІСU в схеме отмывания средств преступной группировкой Януковича проверялась ранее и проверяется сейчас.

Об этом он сказал во время отчета на заседании комитета по вопросам национальной безопасности и обороны 17 января.

Комментируя участие компании ІСU в преступной схеме, генпрокурор указал, что именно она оформляла перевод средств в ценные бумаги, но причастность ее к ОПГ сегодня не доказана.

"После того, как средства проходили эту всемирную стиральную машину, они попадали в разные украинские банки, в первую очередь в "Ощадбанк". После этого брокер ІСU оформлял перевод средств в ценные бумаги", - сказал Луценко.

Он подчеркнул, что по закону акты купли/продажи ценных бумаг оформляет брокер, и брокерская деятельность нужна, чтобы не было фейковых соглашений.

"Одна из спекуляций звучит, что Луценко не хочет обращать внимания на роль ІСU в преступном выводе средств из Украины. Это радикальная ложь. ІСU ничего не оформляла по выводу средств, они даже не оформляли по вводу средств. Они оформляли только куплю за средства, размещенные на счетах "Ощадбанка" и других банков, ценных бумаг. И получали установленную законом маржу", - рассказал генпрокурор.

Он добавил, что ГПУ изучала роль ІСU и банковских работников в оформлении купли за грязные средства ценных бумаг Украины.

"Еще до выхода материалов Al Jazeera, тем более до публикации "Украинской правды" следствие допросило работников Нацбанка, "Сбербанка" и ІСU и получило ответ. После этого – еще весной прошлого года – мы заказали проверку действий ІСU со стороны Государственной комиссии по ценным бумагам", - сказал Луценко.

По его словам, результаты этой проверки коротко звучат: "В действиях брокера нет нарушений действующего законодательства".

"Тем не менее, мы ищем истину, и поэтому эти материалы проверки мы направили в экспертное учреждение, которое единственное может нам дать объективный ответ – было ли в действиях брокера или работников банков нарушение при оформлении сделок купли/продажи за грязные деньги", - добавил генпрокурор.

"Мы ждем ответ экспертизы, и по ее результатам будет принято решение: или закрытие эпизода об ответственности работников банков и брокерской компании ІСU или предъявление им подозрения, а возможно, и обвинения", - подытожил Луценко.

Как ранее сообщали в Генеральной прокуратуре, оффшорные фирмы могут отсудить назад конфискованные 1,5 миллиарда гривен бывшего президента Украины Виктора Януковича.

7 января телеканал Al Jazeera обнародовал расследование, по которому нардеп-беглец Александр Онищенко и бизнесмен, основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс приобрели у "младоолигарха" беглого Сергея Курченко компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Виктора Януковича.



Онищенко сразу открестился от прав на "деньги Януковича", купленных у Курченко, а затем подал в суд на Al Jazeera на сумму 20 млн долларов из-за обнародованного расследования.



Также в опубликованном тайном постановлении Краматорского суда говорится о том, что экс-президенту Януковичу вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины помогла компания ICU.



Investment Capital Ukraine (ICU) были брокерами при покупке облигаций кипрскими компаниями на сумму 1,5 млдр долларов в период между 2012 и 2014 годами.



Учредителями ICU является председатель НБУ Валерия Гонтарева, которая продала свою долю в компании партнерам в июне 2014-го, и Макар Пасенюк, которого характеризуют как "финансиста Порошенко".

Подробнее читайте в материале: "Мыльный пузырь" или "Конфискация века" генпрокурора Луценко