Комітет Пашинського викличе "на килим" Ситника і Холодницького

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Середа, 17 січня 2018, 16:31

Парламентський комітет з питань національної безпеки підтримав дії генерального прокурора Юрія Луценка у частині розшуку активів оточення екс-президента Віктора Януковича та їх конфіскації.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні 17 січня, оголосив голова комітету Сергій Пашинський.

Крім цього комітет прийняв рішення викликати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького та директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника прибути на комітет і надати інформацію щодо факту "відкриття кримінального провадження щодо незаконного перерахування конфіскованих 1,5 мільярда доларів до державного бюджету".

Доповнюється…

Теми: спецконфіскація Генпрокуратура НАБУ Антикорупційна прокуратура
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