Комітет Пашинського викличе "на килим" Ситника і Холодницького

Парламентський комітет з питань національної безпеки підтримав дії генерального прокурора Юрія Луценка у частині розшуку активів оточення екс-президента Віктора Януковича та їх конфіскації.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні 17 січня, оголосив голова комітету Сергій Пашинський.

Крім цього комітет прийняв рішення викликати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького та директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника прибути на комітет і надати інформацію щодо факту "відкриття кримінального провадження щодо незаконного перерахування конфіскованих 1,5 мільярда доларів до державного бюджету".

Пашинський висловлював обурення фактом відкриття вказаного провадження щодо Ощадбанку. Член комітету Тетяна Чорновол, в свою чергу, навіть запропонувала генпрокурору відкрити кримінальну справу щодо співробітників НАБУ, заявивши, що бюро "включено в злочинну схему протидії спецконфіскації".

Луценко в свою чергу, це заперечив: "Я відкидаю звинувачення НАБУ як учасників злочинної схеми… Відкидаю, що сам факт реєстрації цього провадження НАБУ є якимось чином звинувальним. Інше питання: що буде далі".

Генпрокурор висловив упевненість, що керівники НАБУ і САП найближчим часом приймуть "законне рішення на користь української держави".

Водночас Луценко висловив здивування, що "люди які зробили все можливе, щоб вкрадені кошти повернулися до бюджету, є об'єктом кримінальних переслідувань".

"Чесно кажучи, це якесь задзеркалля", – зазначив очільник ГПУ.

Також Луценко обурювався, що громадські активісти, "шановані люди займається тим, що ставлять під сумнів доцільність перерахування спецконфіскації".

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Як повідомлялось, у середу профільний комітет заслухав звіт генпрокурора Луценка щодо спецконфіскації $1,5 млрд екс-президента України Віктора Януковича та його оточення. Він зокрема заявив, що існування ОЗУ Януковича підтверджується вироками 30 судів, а кошти, вкрадені цим угрупованням, було повернуто державі у законний спосіб.

Як відомо, 28 квітня прес-служба Ради нацбезпеки і оборони України повідомила, що Ощадбанк розпочав спецконфіскації $1,5 млрд екс-президента України Віктора Януковича та його оточення. Відповідне рішення прийняв Краматорський міський суд Донецької області. Терміни подання апеляції на той момент вже минули.

В Єдиному реєстрі судових рішень з посиланням на детектива НАБУ йдеться, що 28 квітня 2017 року на один з рахунків Держказначейства України в іноземній валюті, відкритий в Ощадбанку, і на рахунок в нацвалюті в самому Держказначействі на підставі вироку Краматорського міського суду було зараховано $1 млрд 117,274 млн і 1 млрд 854,093 млн відповідно.

Потім у Держреєстрі судових рішень з'явилася інформація про те, що детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування за фактом можливого пособництва керівника Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського в розтраті $1,5 млрд коштів В.Януковича та його оточення, вилучених за рішенням суду за процедурою спецконфіскації.

Попередня правова кваліфікація - ч.5 ст.27 (поплічництво, сприяння злочину) і ч.5 ст.191 (розтрата в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.