Хроніка 19 січня. Газова угода Тимошенко-Путіна та початок штурму на Грушевського

Найцікавіше: 2009. Україна житиме за новими газовими правилами 2012. Романа Ландіка випускають із зали суду 2013. Студентів засуджують за трафарет з Януковичем 2014. Майданівці починають атаку урядового кварталу

2001, п’ятниця

– Юлію Тимошенко звільнили з посади віце-прем’єра. Офіційна причина: у зв'язку з притягненням її до карної відповідальності. Раніше усунути Тимошенко пропонував генпрокурор Михайло Потебенько. Тимошенко звинувачують в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про своє звільнення віце-прем’єрка дізналася з новин. Залишаючись в проурядовій більшості, "Батьківщина" і до цього підтримувала антикучмівські пікети в регіонах. Тепер вона робить заяву, з якої зрозуміло: партія стає офіційним опозиціонером.

2004, понеділок

– Голова Держкомітету України з регуляторної політики і підприємництва Інна Богословська подала у відставку з посади, яку очолювала з травня 2003 року.

"Під час моєї роботи проявилися нездоланні протиріччя з ідеологією і принципами роботи, що сповідує перший віце-прем'єр Азаров", – пояснила вона і використала при цьому слово "азарівщина".

Напередодні через Азарова звільнився й міністр економіки та з питань європейської інтеграції Валерій Хорошковський.

2005, середа

– У центрі Донецька встановлено намети Партії регіонів. У них відбувається збір підписів за проведення референдуму про федерацію.

2006, четвер

– Віталій Кличко офіційно оголосив про намір балотуватися в мери Києва.

"Мер не обов’язково має бути так званим господарником. Мер Берліна – юрист, мер Нью-Йорка – фінансист, мер Лос-Анжелеса – вчитель історії, мер Бонна – вчитель філософії", – прокоментував він відсутність управлінського досвіду.

– Фоторепортаж УП про те, як політики святкували Водохреща.

2007, п’ятниця

– Середня вартість одного квадратного метра житла в Києві складає 2600 доларів. За інформацією Асоціації фахівців з нерухомості України, Київ є найдорожчим містом України.

На другому місці – Одеса (1820 доларів за м2), на третьому – Дніпропетровськ (1340 доларів за м2). Найдешевше житло в Кіровограді – (645 доларів за м2).

Курс НБУ на 19 січня 2007 року складав 5,05 гривень за один долар.

2009, понеділок

– Газова війна між Україною та Росією добігла кінця. У Москві підписано нові газові контракти, які коротко будуть називати "контрактами Тимошенко-Путіна".

Самі документи, що шокували українську громадськість, оприлюднили не одразу. Не було відомо і про ціну на газ. Прем’єр Юлія Тимошенко говорила, що вона на рівні 230-250 доларів за тисячу кубометрів і назвала умови укладання контракту дуже вигідними.

За кілька днів стане відома базова ціна – 450 доларів за тисячу кубометрів.

Посередників при постачанні газу більше не буде, натомість російський "Газпром" стає монополістом. А "Нафтогаз" має купувати щороку 52 мільярди кубів газу за формулою "бери-або-плати".

2010, вівторок

– У разі обрання президентом лідер Партії регіонів Віктор Янукович обіцяє ініціювати переговори з Росією про перегляд газових угод між "Нафтогазом" та "Газпромом". На думку Януковича, ці угоди не відповідають справедливим, партнерським підходам.

2011, середа

– Держдепартамент США занепокоєний ситуацією в Україні через застосування вибіркового правосуддя.

На думку помічника Держсекретаря з питань демократії та прав людини Томаса Меліа, надання політичного притулку екс-міністру економіки Богдану Данилишину в Чехії має стати "дзвінком" для Києва.

2012, четвер

– Суд ухвалив рішення щодо депутата Луганської міськради Романа Ландіка, який у 2011 році побив у ресторані 20-річну модель Марію Коршунову.

Ландіка засудили до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки – і випустили з зали суду.

А от судове засідання над екс-главою МВС Юрієм Луценком тривало цього дня 14 годин. Чотири рази для Луценка викликали швидку.

2013, субота

– "Свобода" хоче заборонити всиновлення українських дітей іноземцями.

"Ми переконані, що в умовах глибокої демографічної кризи і після того, як Україна пережила жахи голодоморів, не можна так легко віддавати іноземцям один з головних скарбів нації – її генофонд", – пояснив лідер "Свободи" Олег Тягнибок.

– У Сумах відбувся суд над студентами, які малювали трафарети з зображенням Януковича з червоною цяткою на лобі.

Двох позбавили волі на два роки, третього – на один рік і вісім місяців, а четвертого засудили до одного року обмеження волі.

2014, неділя

– Хроніка Революції Гідності.

Десятки тисяч мітингувальників зібралися на Майдані на Народне Віче. Людей обурило підписання Януковичем "диктаторських законів". Вони вимагали від керівників опозиційних парламентських фракцій назвати ім'я єдиного лідера супротиву від опозиції.

"Тут є лідер. Це – український народ", – відповів на це Арсеній Яценюк.

Згодом частина мітингарів спробувала прорватися до Урядового кварталу, тоді як силовики значно посилили кордон на вулиці Грушевського. Віталія Кличка, що намагався втрутитися, облили з порошкового вогнегасника.

Запалали автобуси "Беркуту". Люди почали розбирати бруківку – для атаки. Силовики стріляли гумовими кулями, кидали гранати зі сльозогінним газом та поливали протестувальників з водомета за мінусової температури.

"Правий сектор", про який до того мало хто чув, виступив зі зверненням, у якому наголосив: мирні акції не допомогли.

А Кличко цього дня встиг зустрітися з президентом Януковичем, який пообіцяв створити комісію з врегулювання політичної кризи.

2015, понеділок

– Хроніки війни.

Троє українських військових загинули та 66 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. Терористи обстрілюють Дебальцеве. Серед загиблих мирних жителів – діти.

Багато поранених в аеропорту Донецька: бойовики підірвали частину перекриття другого поверху, де перебували українські бійці. Проте "кіборги" продовжують контролювати аеропорт.

– Генпрокуратура затримала під час отримання хабара в 230 тисяч гривень начальника управління тилу Національної гвардії України Святослава Манжуру.

"Стверджую, що так буде з кожним, хто прагне збагачення за рахунок держави, кожним, хто сьогодні вирішив заробляти на військовослужбовцях, кожним, хто ганьбить честь мундира тридцятьма срібниками!" – прокоментував це президент Петро Порошенко.

За три дні Манжуру відпустили під заставу. А в жовтні засудили до п’яти років умовно.

2016, вівторок

– Російський "Газпром" відправив Україні рахунок на 2,5 мільярда доларів на оплату газу, який "Нафтогаз України" не вибрав у третьому кварталі 2015 року. Росіяни посилаються на правило "бери-або-плати".

"Україна в 2015 році фактично відмовилася від закупівель російського газу в третьому кварталі. Таким чином, жодних домовленостей про незастосування правила "бери-або-плати" в цьому періоді не було", – заявив глава правління "Газпрому" Олексій Міллер.

2017, четвер

– До річниці газових угод 2009 року Печерський райсуд Києва відмовився задовольнити позов лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко до прем'єра Володимира Гройсмана, у якому вона вимагала спростувати його слова.

Раніше Гройсман заявляв, що Тимошенко особисто отримувала вигоду з незаконних газових схем.

– Львову загрожує надзвичайна екологічна ситуація, заявив мер міста Андрій Садовий.

За його словами, усі перевізники, які займаються вивезенням сміття, повідомили, що мають або дуже серйозні проблеми з вивезенням сміття, або взагалі не мають куди його вивозити.

Рустем Халілов, для УП