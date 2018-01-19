Головні новини дня – за 60 секунд

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П'ятниця, 19 січня 2018, 20:06

В Одесі в результаті перестрілки загинуло двоє людей, дочці Ноздровської погрожують, за невакцінацію хочуть передбачити додаткову відповідальність - новини, які обговорювали 19 січня.

Про перестрілку в Одесі. У центрі Одеси поліцейські застрелили злочинця. За попередніми даними, в результаті перестрілки троє людей загинули, четверо осіб зазнали поранень. Однак пізніше у лікарні в реанімації помер поліцейський, якого поранили під час перестрілки в Одесі.

Про справу Ноздровської. Адвокати родини вбитої Ірини Ноздровської подали заяву про погрози вбивством її доньці Анастасії.

Про вакцини. Міністерство охорони здоров'я буде ініціювати зміну законодавства, щоб передбачити додаткову відповідальність за невакцинацію.

Про закон по Донбасу. Народні депутати фракції "Опозиційний блок" пропонують Верховній Раді скасувати результати голосування за закон щодо реінтеграції Донбасу. Таким чином спікер Андрій Парубій не може підписати вказаний закон, поки народні депутати не розглянуть цю постанову.

А президент Росії Володимир Путін провів нараду з постійними членами Ради безпеки, де обговорили прийняття Верховною Радою закону про реінтеграцію Донбасу. Відзначається, що учасники наради заявили, що закон може "найбільш негативним чином вплинути на перспективи "внутрішньо українського" врегулювання".

Про "борг Януковича". Апеляційний суд Англії розглядатиме апеляцію по "боргу Януковича" протягом чотирьох-п’яти днів, починаючи з понеділка 22 січня 2018 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОдесакриміналЯнуковичДонбас
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