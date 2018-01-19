Главные новости дня – за 60 секунд

В Одессе в результате перестрелки погибло два человека, дочери Ноздровской угрожают, за невакцинацию хотят предусмотреть дополнительную отвественность – новости, которые обсуждали 19 января.

О перестрелке в Одессе. В центре Одессы полицейские застрелили преступника. По предварительным данным, в результате перестрелки два человека погибли, четверо получили ранения. Однак позже в больнице в реанимации умер полицейский, которого ранили в перестрелке в Одессе.

О деле Ноздровской. Адвокаты семьи убитой Ирины Ноздровской подали заявление об угрозах убийством ее дочери Анастасии.

О вакцинах. Министерство здравоохранения будет инициировать изменение законодательства, чтобы предусмотреть дополнительную ответственность за невакцинацию.

О законе по Донбассу. Народные депутаты фракции "Оппозиционный блок" предлагают Верховной Раде отменить результаты голосования за закон о реинтеграции Донбасса. Таким образом спикер Андрей Парубий не может подписать данный закон, пока народные депутаты не рассмотрят это постановление.

А президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обговорили принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса. Отмечается, что участники совещания заявили, что закон может "самым негативным образом повлиять на перспективы "внутриукраинского" урегулирования".

О "долге Януковича". Апелляционный суд Англии будет рассматривать апелляцию по "долгу Януковича" в течение четырех-пяти дней, начиная с понедельника 22 января 2018.