Адвокати подали заяву про погрози вбивством доньці Ноздровської

Адвокати родини вбитої Ірини Ноздровської подали заяву про погрози вбивством її доньці Анастасії.

Про це повідомила адвокат Марина Ткаченко, передає "Укрінформ".

"Щодо Анастасії висловлювались у соціальній мережі Facebook невстановленою особою погрози. Щодо цього факту звернулись до Нацполіції в Київській області з заявою про кримінальне правопорушення за статтею "погроза вбивством", - сказала вона.

Ткаченко також зазначила, що досі не вирішене питання щодо доступу адвокатів родини Ноздровської до матеріалів справи у повному обсязі.

"На жаль, поки що в цьому питанні нічого не змінилось, але ми подали клопотання вже до Головного управління Київської області, до слідчого, і нам обіцяють надати ще один масив для ознайомлення", - розповіла Ткаченко.

Раніше повідомлялося, що адвокати родини Ноздровської публічно заявили про психологічний тиск на них і переслідування.

Крім того, допуск до матеріалів справи про вбивство Ноздровської захисникам надали у дуже обмеженому обсязі.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. За даними поліції та попередніми даними експертизи тіла, Ірина загинула від множинних колото-різаних ран.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестриСвітлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Россошанський все ще може вийти на волю за амністією.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, і вона повідомляла про це поліцію.

Увечері 8 січня перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив про те, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської.

Затриманий виявився родичем племінника судді Вишгородського району Дмитра Россошанського. Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що затриманому підозрюваному оголошено про підозру.

Адвокати і родичі Ноздровської мають сумніви, що затриманий - її реальний убивця, але поліція запевняє, що затриманий обґрунтовано підозрюється у вбивстві.

Сам Россошанський заявив, що визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск. Суд арештував його на 60 діб без права внесення застави.

Читайте також матеріал УП "Справа Ноздровської. Хто бажав смерті правозахисниці"