У поліції розповіли деталі перестрілки в Одесі
У поліції розповіли подробиці перестрілки між проросійським активістом-антимайданівцем Валентином Дорошенком та поліцією.
Про це повідомив голова ГУНП в Одеській області Дмитро Головін.
"Нами встановлено, що перед затриманням розшукуваного громадянина виник гучний конфлікт між Дорошенком та його знайомим. На місце, вказане у повідомленні, виїхала слідчо-оперативна група у складі трьох людей. Коли вони приїхали на місце, вони візуально встановили контакт із підозрюваним у розшуку громадянином Дорошенком, намагалися перевірити його документи. Дорошенко вихватив, попередньо, автоматичну вогнепальну зброю і впритул почав стріляти у співробітників поліції", - розповів він.
Головін сказав, що спочатку поранення отримав оперативник - 5 попадань у груди, після цього поранення отримав водій у стегно і дільничний - поранення у тулуб.
Пізніше почалася перестрілка. В цей час проїжджала швидка і таксі. Медики і таксист намагалися допомогти пораненому співробітнику поліції і відтягнути його від місця перестрілки.
"Також поруч знаходився чоловік 82 року народження, його дані встановлюються. За попередньою інформацією, у нього був конфлікт з Дорошенком. Він стріляв чергами, вистрелив у свого знайомого, вбив його та продовжував стріляти в уже поранених поліцейських", - зазначив голова ГУНП в Одеській області.
Як відомо, 19 січня відбулась перестрілка між правоохоронцями та зловмисником. Під час перестрілки поліцейські застрелили злочинця.
Пізніше у лікарні в реанімації помер один із поранених поліцейських.
У мережі вже з'явилося відео перестрілки в Одесі.
За попередніми даними, чоловік, що поранив трьох поліцейських в Одесі, був відомим одеським діячем проросійського спрямування Валентином Дорошенком.
Під час штурму приміщення, де ховався зловмисник, поліцейські виявили ще двох раніше засуджених чоловіків.