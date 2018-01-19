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У поліції розповіли деталі перестрілки в Одесі

П'ятниця, 19 січня 2018, 22:26
У поліції розповіли деталі перестрілки в Одесі

У поліції розповіли подробиці перестрілки між проросійським активістом-антимайданівцем Валентином Дорошенком та поліцією.

Про це повідомив голова ГУНП в Одеській області Дмитро Головін.

"Нами встановлено, що перед затриманням розшукуваного громадянина виник гучний конфлікт між Дорошенком та його знайомим. На місце, вказане у повідомленні, виїхала слідчо-оперативна група у складі трьох людей. Коли вони приїхали на місце, вони візуально встановили контакт із підозрюваним у розшуку громадянином Дорошенком, намагалися перевірити його документи. Дорошенко вихватив, попередньо, автоматичну вогнепальну зброю і впритул почав стріляти у співробітників поліції", - розповів він.

Головін сказав, що спочатку поранення отримав оперативник - 5 попадань у груди, після цього поранення отримав водій у стегно і дільничний - поранення у тулуб.

Пізніше почалася перестрілка. В цей час проїжджала швидка і таксі. Медики і таксист намагалися допомогти пораненому співробітнику поліції і відтягнути його від місця перестрілки.

"Також поруч знаходився чоловік 82 року народження, його дані встановлюються. За попередньою інформацією, у нього був конфлікт з Дорошенком. Він стріляв чергами, вистрелив у свого знайомого, вбив його та продовжував стріляти в уже поранених поліцейських", - зазначив голова ГУНП в Одеській області.

Як відомо, 19 січня відбулась перестрілка між правоохоронцями та зловмисником. Під час перестрілки поліцейські застрелили злочинця.

Пізніше у лікарні в реанімації помер один із поранених поліцейських.

У мережі вже з'явилося відео перестрілки в Одесі.

За попередніми даними, чоловік, що поранив трьох поліцейських в Одесі, був відомим одеським діячем проросійського спрямування Валентином Дорошенком.

Під час штурму приміщення, де ховався зловмисник, поліцейські виявили ще двох раніше засуджених чоловіків.

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесакриміналполіція
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