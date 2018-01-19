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В полиции рассказали детали перестрелки в Одессе

Пятница, 19 января 2018, 22:26
В полиции рассказали детали перестрелки в Одессе

В полиции рассказали подробности перестрелки между пророссийским активистом-антимайдановцем Валентином Дорошенко и полицией.

Об этом сообщил председатель ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин.

"Нами установлено, что перед задержанием разыскиваемого гражданина возник громкий конфликт между Дорошенко и его знакомым. На место, указанное в сообщении, выехала следственно-оперативная группа в составе трех человек. Когда они приехали на место, они визуально установили контакт с подозреваемым в розыске гражданином Дорошенко, пытались проверить его документы. Дорошенко выхватил, предварительно, автоматическое огнестрельное оружие и вплотную начал стрелять в сотрудников полиции", - рассказал он.

Головин сказал, что сначала ранения получил оперативник - 5 попаданий в грудь, после чего ранения получил водитель в бедро и участковый - ранение в туловище.

Позже началась перестрелка. В это время проезжала скорая и такси. Медики и таксист пытались помочь раненому сотруднику полиции и оттянуть его от места перестрелки.

"Также рядом находился человек 82 года, его данные устанавливаются. По предварительной информации, у него был конфликт с Дорошенко. Он стрелял очередями, выстрелил в своего знакомого, убил его и продолжал стрелять в уже раненых полицейских", - отметил председатель ГУНП в Одесской области.

Как известно, 19 января произошла перестрелка между правоохранителями и злоумышленником. 

Во время перестрелки полицейские застрелили преступника.

Позже в больнице в реанимации умер полицейский, которого ранили в перестрелке в Одессе.

В сети уже появилось видео перестрелки в Одессе.

По предварительным данным, человек, который ранил трех полицейских в Одессе, был известным одесским деятелем пророссийского направления Валентином Дорошенко.

Во время штурма помещения, где прятался злоумышленник, полицейские обнаружили еще двух ранее судимых мужчин.

Темы: Одессакриминалполиция
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