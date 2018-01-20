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Геращенко: Всі розмови, що закон по Донбасу перекреслює Мінськ - це словоблуддя

Субота, 20 січня 2018, 03:40
Геращенко: Всі розмови, що закон по Донбасу перекреслює Мінськ - це словоблуддя

Закон про реінтеграцію Донбасу фіксує справжній стан речей- окупацію частини України Російською Федерацією. 

Про це віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко написала у facebook.

"Всі розмови, що він перекреслює мінські домовленості - це словоблуддя й спроби перекласти з хворої голови на здорову", - заявила вона.

"Це щоденне порушення режиму тиші й постійні обстріли українських населених пунктів і позицій військових, вбивства наших солдатів і цивільного населення перекреслює мінські угоди, а не закон про реінтеграцію", - додала Геращенко.

Вона пояснила, що Мінські домовленості фіксуються в інших законодавчих актах, прийнятих парламентом, зокрема, це й проголосовані в першому читанні зміни до Конституціі, й закон про особливості місцевого самоврядування в окремих районах, проголосований ще в вересні 2014, березні 2015 і пролонгований в жовтні 2017, й закон про амністію від вересня 2014. 

"Закон про реінтеграцію не лише фіксує реальність- окупацію, вводить певну міжнародну термінологію, як то " ефективний контроль", але й направлений на вирішення низки гуманітарних питань, а отже- апріорі не вибивається з логіки мирного врегулювання ситуації на Донбасі", - зазначила Геращенко.

Як відомо, 18 січня Верховна Рада прийняла закон про реінтеграцію Донбасу. Згідно з документом, території Луганської та Донецької областей визнаються окупованими, а Росія країною-агресором.

В остаточній версії, згідно з попередніми рішеннями, прибрали згадку про Мінські угоди.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не згодні з законом про реінтеграцію Донбасу, в якому Росія названа країною-агресором, і вважають, що цей закон віддаляє перспективи врегулювання конфлікту.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ухвалений Верховною Радою закон про реінтеграцію Донбасу суперечить Мінським домовленостям.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасзаконодавствоМінські угодиГеращенко Ірина
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