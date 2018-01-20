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Геращенко: Все разговоры, что закон по Донбассу перечеркивает Минск - это словоблудие

Суббота, 20 января 2018, 03:40
Геращенко: Все разговоры, что закон по Донбассу перечеркивает Минск - это словоблудие

Закон о реинтеграции Донбасса фиксирует истинное положение вещей - оккупацию части Украины Российской Федерацией.

Об этом вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко написала в facebook.

"Все разговоры, что он перечеркивает минские договоренности - это словоблудие и попытки переложить с больной головы на здоровую", - заявила она.

"Это ежедневное нарушение режима тишины и постоянные обстрелы украинских населенных пунктов и позиций военных, убийства наших солдат и гражданского населения перечеркивает минские соглашения, а не закон о реинтеграции", - добавила Геращенко.

Она пояснила, что Минские договоренности фиксируются в других законодательных актах, принятых парламентом, в частности, это и проголосованные в первом чтении изменения в Конституцию, и закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах, проголосованный еще в сентябре 2014, марте 2015 и пролонгированный в октябре 2017 , и закон об амнистии с сентября 2014.

"Закон о реинтеграции не только фиксирует реальность - оккупацию, вводит определенную международную терминологию, как "эффективный контроль", но и направлен на решение ряда гуманитарных вопросов, а следовательно - априори не выбивается из логики мирного урегулирования ситуации на Донбассе", - отметила Геращенко.

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Согласно документу, территории Луганской и Донецкой областей признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором. 

В окончательной версии, согласно предварительным решениям, убрали упоминание о Минских соглашениях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с законом о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа страной-агрессором, и считают, что этот закон отдаляет перспективы урегулирования конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса противоречит Минским договоренностям.

Темы: ДонбассзаконодательствоМинские соглашенияГеращенко Ирина
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