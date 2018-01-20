Поліція показала збройову майстерню одеського стрілка

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Субота, 20 січня 2018, 05:47

У одеського стрілка Валентина Дорошенка була збройова майстерня в замаскованому погребі під його будинком.

Фото майстерні опублікувала прес-служба поліції Одеської області.

У погребі виявили кілька верстатів, включаючи токарний і свердлильний, заготовки для зброї, два готових пістолета-кулемета, що відрізняються від того, який використовував злочинець, і пістолет.

 
Всі фото: npu.gov.ua
 
 

Як відомо, 19 січня відбулась перестрілка між правоохоронцями та зловмисником. Під час перестрілки поліцейські застрелили злочинця.

Пізніше у лікарні в реанімації помер один із поранених поліцейських.

У мережі вже з'явилося відео перестрілки в Одесі.

За попередніми даними, чоловік, що поранив трьох поліцейських в Одесі, був відомим одеським діячем проросійського спрямування Валентином Дорошенком.

Під час штурму приміщення, де ховався зловмисник, поліцейські виявили ще двох раніше засуджених чоловіків.

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