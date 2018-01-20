Полиция показала оружейную мастерскую одесского стрелка

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Суббота, 20 января 2018, 05:47

У одесского стрелка Валентина Дорошенко была оружейная мастерская в в замаскированном погребе под его домом.

Фото мастерской опубликовала пресс-служба полиции Одесской области.

В погребе обнаружили несколько станков, включая токарный и сверлильный, заготовки для оружия, два готовых пистолета-пулемета, отличающихся от того, который использовал преступник, и пистолет.

 
Все фото: npu.gov.ua
 
 

Как известно, 19 января произошла перестрелка между правоохранителями и злоумышленником. 

Во время перестрелки полицейские застрелили преступника.

Позже в больнице в реанимации умер полицейский, которого ранили в перестрелке в Одессе.

В сети уже появилось видео перестрелки в Одессе.

По предварительным данным, человек, который ранил трех полицейских в Одессе, был известным одесским деятелем пророссийского направления Валентином Дорошенко.

Во время штурма помещения, где прятался злоумышленник, полицейские обнаружили еще двух ранее судимых мужчин.

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