Полиция показала оружейную мастерскую одесского стрелка

У одесского стрелка Валентина Дорошенко была оружейная мастерская в в замаскированном погребе под его домом.

Фото мастерской опубликовала пресс-служба полиции Одесской области.

В погребе обнаружили несколько станков, включая токарный и сверлильный, заготовки для оружия, два готовых пистолета-пулемета, отличающихся от того, который использовал преступник, и пистолет.

Все фото: npu.gov.ua

Как известно, 19 января произошла перестрелка между правоохранителями и злоумышленником.

Во время перестрелки полицейские застрелили преступника.

Позже в больнице в реанимации умер полицейский, которого ранили в перестрелке в Одессе.

В сети уже появилось видео перестрелки в Одессе.

По предварительным данным, человек, который ранил трех полицейских в Одессе, был известным одесским деятелем пророссийского направления Валентином Дорошенко.

Во время штурма помещения, где прятался злоумышленник, полицейские обнаружили еще двух ранее судимых мужчин.