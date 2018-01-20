Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РПР закликав припинити політичне переслідування Шабуніна

Субота, 20 січня 2018, 09:19
РПР закликав припинити політичне переслідування Шабуніна

"Реанімаційний Пакет Реформ" закликає владу припинити політичне переслідування голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, а органи правосуддя - об'єктивно кваліфікувати ситуацію та провести належне і відкрите розслідування. 

Про це йдеться у заяві РПР. 

Також у РПР закликали встановити причини інциденту і  продемонструвати неупереджений підхід до справи на всіх етапах процесу.

"Коаліція громадських організацій "РПР" переконана: поновлення справи та перекваліфікація справи на статтю з більшою відповідальністю – продовження політичного тиску на Шабуніна, колишнього члена Ради РПР, одного з найбільш відомих борців з корупцією в Україні, зокрема, та на громадянське суспільство в цілому", - йдеться у заяві. 

Представники РПР упевнені, що ситуація з Шабуніним "свідчить про вибіркове правосуддя".

"Наприклад, у грудні Шевченківський суд Києва визнав Юрія Крисіна, обвинувачуваного у справі про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія, винним і призначив йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 2 роки. ... 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту "Київ" поблизу Жулян, коли туди прилетів приватний борт лідера організації "Український вибір" Віктора Медведчука, його охоронці скоїли напад на знімальну групу програми "Схеми", яка  перебувала там з метою зафіксувати прямі перельоти Медведчука до Росії. Досі ніхто не покараний", - нагадали у РПР.

Як відомо, конфлікт між Віталієм Шабуніним і Всеволодом Філімоненком, який представлявся журналістом видання "Голос народу", стався 8 червня 2017 року біля Дніпровського військкомату.

Філімоненко облив Шабуніна з газового балончика.  Голова ж ЦПК заявляв, що вдарив Філімоненка по обличчю за образу його колеги. Також Шабунін заявляв про ведення Філімоненком замовної кампанії з метою його компрометування.

2 серпня стало відомо, що слідче управління фіскальної служби Києва порушило кримінальне провадження проти керівників "Центру протидії корупції".

15 січня 2018 року Шабуніна та Філімоненка викликали на допит у цій справі до Дніпровського райвідділку поліції.

Юрист ЦПК вважає, що саме на допиті поліція дійшла висновку, що Філімоненко був журналістом. Але у центрі кажуть, що Філімоненко, який називає себе журналістом, більш відомий своїми багатьма провокативними роликами, а не журналістськими матеріалами.

18 січня стало відомо, що слідство перекваліфікувало справу проти Шабуніна з тілесного ушкодження громадянина на побиття журналіста, що передбачає до 5 років в'язниці.

Українська правда 

"Українська правда" у Threads

Теми: корупціяполіціяскандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
корупція
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Затриманий на хабарі голова Тернопільської облради повернувся на роботу
Останні новини
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, загинула жінка – ОВА
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
11:12
США допоможуть Україні створити сили для відсічі Росії – Остін
11:10
інфографіка58% українців виступають за продовження боротьби проти Росії, навіть без допомоги Заходу
11:03
Ринок гібридних авто в Україні в листопаді зріс майже вдвічі
10:40
"Він пішов на партизанство заради дітей". Історія родини, батька якої вбили росіяни
Усі новини...
Реклама: