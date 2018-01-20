РПР закликав припинити політичне переслідування Шабуніна

"Реанімаційний Пакет Реформ" закликає владу припинити політичне переслідування голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, а органи правосуддя - об'єктивно кваліфікувати ситуацію та провести належне і відкрите розслідування.

Про це йдеться у заяві РПР.

Також у РПР закликали встановити причини інциденту і продемонструвати неупереджений підхід до справи на всіх етапах процесу.

"Коаліція громадських організацій "РПР" переконана: поновлення справи та перекваліфікація справи на статтю з більшою відповідальністю – продовження політичного тиску на Шабуніна, колишнього члена Ради РПР, одного з найбільш відомих борців з корупцією в Україні, зокрема, та на громадянське суспільство в цілому", - йдеться у заяві.

Представники РПР упевнені, що ситуація з Шабуніним "свідчить про вибіркове правосуддя".

"Наприклад, у грудні Шевченківський суд Києва визнав Юрія Крисіна, обвинувачуваного у справі про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія, винним і призначив йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 2 роки. ... 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту "Київ" поблизу Жулян, коли туди прилетів приватний борт лідера організації "Український вибір" Віктора Медведчука, його охоронці скоїли напад на знімальну групу програми "Схеми", яка перебувала там з метою зафіксувати прямі перельоти Медведчука до Росії. Досі ніхто не покараний", - нагадали у РПР.

Як відомо, конфлікт між Віталієм Шабуніним і Всеволодом Філімоненком, який представлявся журналістом видання "Голос народу", стався 8 червня 2017 року біля Дніпровського військкомату.

Філімоненко облив Шабуніна з газового балончика. Голова ж ЦПК заявляв, що вдарив Філімоненка по обличчю за образу його колеги. Також Шабунін заявляв про ведення Філімоненком замовної кампанії з метою його компрометування.

2 серпня стало відомо, що слідче управління фіскальної служби Києва порушило кримінальне провадження проти керівників "Центру протидії корупції".

15 січня 2018 року Шабуніна та Філімоненка викликали на допит у цій справі до Дніпровського райвідділку поліції.

Юрист ЦПК вважає, що саме на допиті поліція дійшла висновку, що Філімоненко був журналістом. Але у центрі кажуть, що Філімоненко, який називає себе журналістом, більш відомий своїми багатьма провокативними роликами, а не журналістськими матеріалами.

18 січня стало відомо, що слідство перекваліфікувало справу проти Шабуніна з тілесного ушкодження громадянина на побиття журналіста, що передбачає до 5 років в'язниці.

Українська правда