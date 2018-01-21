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Холодницький грозиться забрати всі справи з НАБУ через витік інформації

Неділя, 21 січня 2018, 09:07
Холодницький грозиться забрати всі справи з НАБУ через витік інформації

Спеціалізована антикорупційна прокуратура може забрати всі справи з Національного антикорупційного бюро й розслідувати їх з іншими правоохоронними органами, якщо в НАБУ продовжуватимуться витоки інформації.

Про це заявив керівник САП Назар Холодницький каналу "1+1", коментуючи інтерв'ю агента НАБУ одному з інтернет-видань.

"Ми глибоко стурбовані таким черговим витоком інформації. Це ще раз підтверджує те, що в Антикорупційного бюро є системна проблема з таємницею слідства. Якщо так буде діяти далі, то Антикорупційна прокуратура просто не буде мати іншого виходу як забрати всі справи з НАБУ, залучати підрозділи інших правоохоронних органів і з ними доводити їх до кінця", - сказав Холодницький.

За його словами, такі публікації шкодять роботі всіх правоохоронних органів.

Холодницький повідомив, що зараз через цю ситуацію НАБУ проводить внутрішню перевірку, а згодом буде відкрито кримінальне провадження.

17 січня одне з інтернет-видань опублікувало інтерв'ю позаштатного агента НАБУ Євгена Шевченка щодо деталей його співпраці з Бюро. Саме Шевченко допоміг викрити одеського бізнесмена Вадима Альперіна.

Сам Шевченко в коментарі "1+1" зазначив, що дав інтерв'ю з певних причин, які з часом стануть відомі суспільству.

Як повідомлялося, 24 листопада стало відомо, що Національне антикорупційне бюро спільно з ГПУ викрили особу, яка пропонувала співробітнику НАБУ 800 тисяч доларів хабара за припинення розслідування кримінального провадження, у якому накладено арешт на близько 450 мільйонів гривень, підконтрольних викритій особі підприємств.

Зазначалося, що арештовані гроші належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролює один із найвідоміших контрабандистів України. 

Пізніше генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арешту на рахунки підконтрольних йому підприємств пропонував відомий одеський контрабандист Вадим Альперін.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.3 ст.369 ККУ (пропозиція службовій особі, яка займає відповідальне становище, надати їй або третій особі неправомірну вигоду).

30 листопада в Генпрокуратурі повідомили, що Печерський районний суд арештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внести заставу 21 мільйонгривень.

Пізніше Альперін вийшов з-під варти після внесення за нього застави в розмірі 21 мільйона гривень.

Українська правда
Теми: ХолодницькийНАБУ
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