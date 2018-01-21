Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

З'явилося відео, як з готелю у Кабулі рятувалися на простирадлах

Неділя, 21 січня 2018, 20:24

The Telegraph оприлюднило відео, на якому люди рятуються з готелю у Кабулі під час терористичної атаки, використовуючи простирадла для спусків з балконів номерів.

Відео розміщено на youtube-каналі видання.

"Чоловік робить сміливу спробу врятуватися від збройного нападу у люксовому готелі в Кабулі ... Люди використовують простирадла, щоб спуститися з кімнат, заповнених вогнем після вибухів гранат", - зазначає видання.

ЗМІ повідомляє, що внаслідок нападу терористів загинули 6 осіб, 8 осіб отримали травми і поранення. Вочевидь, це були попередні дані, оскільки згодом місцева поліція та ЗМІ наводили дані про більшу кількість загиблих та посраждалих.

За даними місцевих ЗМІ, відповідальність за напад на готель взяв на себе "Талібан".

Як відомо, у суботу внаслідок нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі загинули 18 осіб, серед них 14 - іноземці. Повідомлялося, що серед загиблих - двоє нападників, яких було ліквідовано. 

У МЗС повідомили, що внаслідок атаки загинув 1 українець, однак згодом уточнили, що внаслідок теракту кількість загиблих громадян України може бути більшою

Згодом глава МЗС України Павло Клімкін доповів президенту України про загибель 6 громадян України внаслідок нападу на готель в Кабулі.

Глава держави доручив уряду надати усі необхідну допомогу родинам українських громадян, які загинули в Афганістані та повідомив, що загиблі в результаті атаки на готель - співробітники української авіакомпанії.

BBC з посиланням на дані, отримані від місцевих правоохоронців повідомило, що жервами нападу на готель стали 9 громадян України, 1 громадянин Німеччини, 1 - Греції, 1 - Казахстану, громадянство ще двох загиблих встановлювалося. 

Українська правда 

Теми: жертвиАфганістантеракт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
жертви
За добу через агресію РФ одна людина загинула і 22 поранені, зокрема діти
Кількість загиблих через атаку на Білопілля зросла
Росіяни гатили по Донеччині: за добу 3 загиблих
Останні новини
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
12:11
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:06
Блокування кордону: Єврокомісія закликала відкрити решту пунктів пропуску
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, один загиблий – ОВА
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
11:12
США допоможуть Україні створити сили для відсічі Росії – Остін
Усі новини...
Реклама: