З'явилося відео, як з готелю у Кабулі рятувалися на простирадлах

The Telegraph оприлюднило відео, на якому люди рятуються з готелю у Кабулі під час терористичної атаки, використовуючи простирадла для спусків з балконів номерів.

Відео розміщено на youtube-каналі видання.

"Чоловік робить сміливу спробу врятуватися від збройного нападу у люксовому готелі в Кабулі ... Люди використовують простирадла, щоб спуститися з кімнат, заповнених вогнем після вибухів гранат", - зазначає видання.

ЗМІ повідомляє, що внаслідок нападу терористів загинули 6 осіб, 8 осіб отримали травми і поранення. Вочевидь, це були попередні дані, оскільки згодом місцева поліція та ЗМІ наводили дані про більшу кількість загиблих та посраждалих.

За даними місцевих ЗМІ, відповідальність за напад на готель взяв на себе "Талібан".

Як відомо, у суботу внаслідок нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі загинули 18 осіб, серед них 14 - іноземці. Повідомлялося, що серед загиблих - двоє нападників, яких було ліквідовано.

У МЗС повідомили, що внаслідок атаки загинув 1 українець, однак згодом уточнили, що внаслідок теракту кількість загиблих громадян України може бути більшою.

Згодом глава МЗС України Павло Клімкін доповів президенту України про загибель 6 громадян України внаслідок нападу на готель в Кабулі.

Глава держави доручив уряду надати усі необхідну допомогу родинам українських громадян, які загинули в Афганістані та повідомив, що загиблі в результаті атаки на готель - співробітники української авіакомпанії.

BBC з посиланням на дані, отримані від місцевих правоохоронців повідомило, що жервами нападу на готель стали 9 громадян України, 1 громадянин Німеччини, 1 - Греції, 1 - Казахстану, громадянство ще двох загиблих встановлювалося.

Українська правда