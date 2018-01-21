Появилось видео, как из отеля в Кабуле спасались на простынях

The Telegraph опубликовало видео, на котором люди спасаются из отеля "Intercontinental" в Кабуле во время террористической атаки, используя простыни для спуска с балконов номеров.

Видео размещено на youtube-канале издания.

"Мужчина предпринимает смелую попытку спастись от вооруженного нападения в люксовом отеле в Кабуле... Люди используют простыни, чтобы спуститься из комнат, заполненных огнем после взрывов гранат", - отмечает издание.

СМИ отмечает, что в результате нападения террористов погибли 6 человек, 8 человек получили травмы и ранения. Очевидно, что эти данные были лишь предварительными, т.к. позже местная полиция и СМИ приводили данные о большем количестве погибших и пострадавших.

По данным местных СМИ, ответственность за нападение на отель взял на себя "Талибан".

Как известно, в субботу в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли 18 человек, среди них 14 - иностранцы. Сообщалось, что среди погибших - двое нападавших, которые были ликвидированы.

В МИД сообщили, что в результате атаки погиб 1 украинец, однако позже уточнили, что в результате теракта количество погибших граждан Украины может возрасти.

Позже глава МИД Украины Павел Климкин доложил президенту Украины о гибели 6 украинцев в результате нападения на отель в Кабуле.

Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям украинских граждан, которые погибли в Афганистане и сообщил, что погибшие в результате атаки на отель - сотрудники украинской авиакомпании.

ВВС со ссылкой на данные, полученные от местных правоохранителей сообщило, что жертвами атаки на отель в Кабуле стали 9 граждан Украины, 1 гражданин Германии, 1 - Греции, 1 - Казахстана, гражданство еще двух погибших устанавливалось.

Украинская правда