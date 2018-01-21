Кабул: Количество погибших украинцев может возрасти до 7 человек

Количество граждан Украины, погибших в результате террористической атаки на отель в Кабуле, может возрасти до 7 человек.

Об этом УП сообщил замдиректора департамента - начальник управления консульской деятельности МИД Украины Василий Кирилич.

"По обновленной информации, полученной МИД Украины от правоохранительных органов Афганистана, погибших в Кабуле украинцев может быть семеро", - сообщил Кирилич.

Кирилич отметил, что в отеле, на который было совершено нападение, в это время находилось много сотрудников авиакомпаний, среди которых были и украинцы.

Он добавил, что МИД в оперативном режиме во взаимодействии с компетентными органами Афганистана и представителями дипучреждений государств-партнеров Украины, аккредитованных в ИРА, выясняет судьбу всех украинцев, которые могли находиться во время теракта в гостинице.

Украинский консул вылетает в Кабул ближайшим рейсом, добавил представитель МИД.

Вместе с тем "Громадське" со ссылкой на данные корреспондента испанской агентства EFE Notocias в Афганистане Бабера Сахела и представителя авиакомпании Kam Air Хаджи Ракиба сообщает, что 8 из погибших украинцев были сотрудниками местной авиакомпании Kam Air, среди них было две женщины.

Во время атаки 42 работников Kam Air находились в гостинице. Выжившие были спасены силами США, их переместили в ближайший военный лагерь, отметил Сахел.

Как известно, в субботу в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли 18 человек, среди них 14 - иностранцы. Сообщалось, что среди погибших - двое нападавших, которые были ликвидированы.

В МИД сообщили, что в результате атаки погиб 1 украинец, однако позже уточнили, что в результате теракта количество погибших граждан Украины может возрасти.

Позже глава МИД Украины Павел Климкин доложил президенту Украины о гибели 6 украинцев в результате нападения на отель в Кабуле.

Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощьсемьям украинских граждан, которые погибли в Афганистане и сообщил, что погибшие в результате атаки на отель - сотрудники украинской авиакомпании.

ВВС со ссылкой на данные, полученные от местных правоохранителей сообщило, что жертвами атаки на отель в Кабуле стали 9 граждан Украины, 1 гражданин Германии, 1 - Греции, 1 - Казахстана, гражданство еще двух погибших устанавливалось.

Оксана Коваленко, УП