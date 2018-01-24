Адвокат Януковича – Парубію: Чому ви не усунули з посади Порошенка?

Захист Віктора Януковича у справі про державну зраду під час допиту Андрія Парубія у суді прирівняв втечу екс-президента з таємною поїздкою на відпочинок чинного президента.

Під час засідання Оболонського райсуду Києва 24 січня адвокат Віталій Сердюк спитав у нинішнього голови Верховної Ради, коли, на його думку, Янукович утік і покинув посаду.

"На мою думку, Янукович самоусунувся 20 лютого, коли покинув свій пост і виїхав з країни. Два дні його особисті речі вивозили великими вантажівки. Я думаю, що він припинив свої повноваження ще 21 лютого ввечері", – відповів Парубій.

Коментуючи думку свідка про втечу Януковича 21 лютого 2014 року, Сердюк уточнив: "Він покинув Київ через кілька годин після підписання угоди про врегулювання кризи, яку ви не вважали за необхідне виконувати, і заявив, що направляється до Харкова".

"Чому в такому випадку Ви не поставили на голосування питання про самоусунення президента Порошенка, який залишив Україну 1 січня цього року у невідомому напрямку і перебував за межами України до 8 січня? Чому, не знаючи, де перебуває президент, не було проголосувало питання самоусунення і прийняття Вами обов’язків президента України, як це було в 2014 році?", – запитав адвокат.

Суддя зупинив його: "Захисник, Ваше почуття гумору вражає, але, на жаль, тут не цирк і не шапіто".

Сердюк вигукнув: "Аналогічні події".

"За протестом прокурора це питання знято", – відрубав суддя.

Захист продовжив допит, в якому більшу частину – цілу годину – присвятив доволі агресивним питанням про Євромайдан.

Як відомо, з 18 лютого 2014 року ситуація в Києві була "на грані", 20 лютого на Майдані масово розстріляли протестувальників – за це досі ніхто не покараний.

Тоді Янукович утік, зробивши зупинки у Харкові, Донецьку та Криму, а потім заявляв, що його життю загрожувала небезпека й нібито були замахи.

22 лютого 2014 року Верховна Рада підтримала постанову про усунення Віктора Януковича з посади президента України.

Президент Петро Порошенко на початку 2018 року таємно відпочивав на Мальдівах. Коли це спливло, в його адміністрації запевнили, що глава держави оплатив цю мандрівку власними коштами.