Адвокат Януковича – Парубию: Почему вы не отстранили от должности Порошенко?

Защита Виктора Януковича по делу о государственной измене во время допроса Андрея Парубия в суде сравнила побег экс-президента с тайной поездкой на отдых действующего президента.



Во время заседания Оболонского райсуда Киева 24 января адвокат Виталий Сердюк спросил у нынешнего главы Верховной Рады, когда, по его мнению, Янукович сбежал и покинул должность.



"По моему мнению, Янукович самоустранился 20 февраля, когда покинул свой пост и уехал из страны. Два дня его личные вещи вывозили крупными грузовиками. Я думаю, что он прекратил свои полномочия еще 21 февраля вечером", – ответил Парубий.



Комментируя мнение свидетеля о побеге Януковича 21 февраля 2014 года, Сердюк уточнил: "Он покинул Киев через несколько часов после подписания соглашения об урегулировании кризиса, который вы не считали необходимым выполнять, и заявил, что направляется в Харьков".



"Почему в таком случае Вы не поставили на голосование вопрос о самоустранении президента Порошенко, который покинул Украину 1 января этого года в неизвестном направлении и находился за пределами Украины до 8 января? Почему, не зная, где находится президент, не был проголосован вопрос самоустранения и принятия Вами обязанностей президента Украины, как это было в 2014 году?", – спросил адвокат.



Судья остановил его: "Защитник, Ваше чувство юмора впечатляет, но, к сожалению, здесь не цирк и не шапито".



Сердюк воскликнул: "Аналогичные события".



"По протесту прокурора этот вопрос снят", – ответил судья.



Защита продолжил допрос, в котором большую часть – целый час – посвятил довольно агрессивным вопросом о Евромайдане.

Как известно, с 18 февраля 2014 года ситуация в Киеве была "на грани", 20 февраля на Майдане массово расстреляли протестующих – за это до сих пор никто не наказан.

Тогда Янукович сбежал, сделав остановки в Харькове, Донецке и Крыму, а позже заявлял, что его жизни угрожала опасность и якобы были покушения.

22 февраля 2014 года Верховная Рада поддержала постановление об отстранении Виктора Януковича с поста президента Украины.



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