Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат Януковича – Парубию: Почему вы не отстранили от должности Порошенко?

Среда, 24 января 2018, 11:42

Защита Виктора Януковича по делу о государственной измене во время допроса Андрея Парубия в суде сравнила побег экс-президента с тайной поездкой на отдых действующего президента.

Во время заседания Оболонского райсуда Киева 24 января адвокат Виталий Сердюк спросил у нынешнего главы Верховной Рады, когда, по его мнению, Янукович сбежал и покинул должность.

"По моему мнению, Янукович самоустранился 20 февраля, когда покинул свой пост и уехал из страны. Два дня его личные вещи вывозили крупными грузовиками. Я думаю, что он прекратил свои полномочия еще 21 февраля вечером", – ответил Парубий.

Комментируя мнение свидетеля о побеге Януковича 21 февраля 2014 года, Сердюк уточнил: "Он покинул Киев через несколько часов после подписания соглашения об урегулировании кризиса, который вы не считали необходимым выполнять, и заявил, что направляется в Харьков".

"Почему в таком случае Вы не поставили на голосование вопрос о самоустранении президента Порошенко, который покинул Украину 1 января этого года в неизвестном направлении и находился за пределами Украины до 8 января? Почему, не зная, где находится президент, не был проголосован вопрос самоустранения и принятия Вами обязанностей президента Украины, как это было в 2014 году?", – спросил адвокат.

Судья остановил его: "Защитник, Ваше чувство юмора впечатляет, но, к сожалению, здесь не цирк и не шапито".
 
Сердюк воскликнул: "Аналогичные события".
 
"По протесту прокурора этот вопрос снят", – ответил судья.

Защита продолжил допрос, в котором большую часть – целый час – посвятил довольно агрессивным вопросом о Евромайдане.

Как известно, с 18 февраля 2014 года ситуация в Киеве была "на грани", 20 февраля на Майдане массово расстреляли протестующих – за это до сих пор никто не наказан.

Тогда Янукович сбежал, сделав остановки в Харькове, Донецке и Крыму, а позже заявлял, что его жизни угрожала опасность и якобы были покушения.

22 февраля 2014 года Верховная Рада поддержала постановление об отстранении Виктора Януковича с поста президента Украины.

Президент Петр Порошенко в начале 2018 года тайно отдыхал на Мальдивах. Когда это всплыло, в его администрации заверили, что глава государства оплатил это путешествие собственными средствами.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: дело о госизменеПарубийЯнуковичПорошенкосуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
дело о госизмене
Янукович проиграл апелляцию по госизмене
Госизмена Януковича: Порошенко допрашивают в апелляционном суде
Апелляция Януковича: суд решил допросить Порошенко и Яценюка
Последние новости
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
Все новости...
Реклама: