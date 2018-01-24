Волкер: Росія не досягла своїх цілей в Україні

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер висловив думку, що РФ хотіла не окупувати всю Україну, а дестабілізувати та привести до влади більш дружній до Москви уряд, але досягти цього їй не вдалося.

Про це він сказав в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Росія сподівалася привести до влади більш дружній уряд в Києві, щоб утримати Україну в сфері свого впливу, але це спричинило протилежний ефект. Все завершилося трагедією, оскільки дуже багато людей постраждали внаслідок цього конфлікту. Більше десяти тисяч людей загинули і понад мільйон людей стали вимушеними переселенцями, проте Росія своїх цілей в Україні не досягла", - наголосив політик.

"РФ не має наміру окупувати всю територію України, а переслідує радше політичні цілі - дестабілізувати Україну, впливати на політику Києва і спробувати вбити клин між Україною і Заходом", - вважає Волкер.

Говорячи про ситуацію на Донбасі, Волкер наголосив, що, "безумовно, це не громадянська війна".

"Російськомовні люди живуть у різних регіонах України, і між ними не виникає конфліктів і немає дискримінації. Натомість конфлікт зачепив лише один регіон. "Чому? Тому що він почався з гібридної війни, з дрібномасштабного вторгнення Росії в Україну", - зауважив спецпредставник США.

"Мінські угоди дуже важливі. Ці угоди є інструментом, згідно з яким Росія підтверджує свою прихильність до відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. У той же час, в Україні вважають, що Мінські угоди провалилися, оскільки вони не призвели до завершення конфлікту", - сказав Волкер, відповідаючи на питання, чи, на його думку, Мінські угоди не померли.

"Поки Росія заперечує свою безпосередню участь у конфлікті на Сході України, ситуація не вирішиться", - додав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи не означають дії Росії, що санкції щодо неї не працюють, Волкер підкреслив: "Я б так не сказав. Я б сказав, що вони не спрацювали, але це інше. Думаю, в Росії багато хто усвідомлює, що санкції негативно впливають на їхню країну. І вплинуть ще більше, якщо обмежувальні заходи подовжуватимуть".

Як відомо, Волкер розповів, що збирається обговорити відведення підконтрольних Росії сил на Донбасі і звільнення заручників із помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

Як повідомлялось, 23 січня з Волкером зустрівся голова Генштабу та головнокомандуючий Збройних сил України Віктор Муженко.

В той самий день президент Петро Порошенко та Курт Волкер обговорили питання, що стосуються проблем на Донбасі.

На 24 січня була запланована поїздка Волкера на Донбас, але, як повідомили у посольстві США, подорож скасовано через погіршення погодних умов.

26 січня може відбутися зустріч спеціального представника США з питань України Курта Волкера та радника президента Росії Владислава Суркова.