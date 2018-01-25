Волкер: Россия не достигла своих целей в Украине

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер выразил мнение, что РФ хотела не оккупировать всю Украину, а дестабилизировать и привести к власти более дружественное к Москве правительство, но достичь этого ей не удалось.

Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

"Россия надеялась привести к власти более дружественное правительство в Киеве, чтобы удержать Украину в сфере своего влияния, но это привело к противоположному эффекту. Все завершилось трагедией, поскольку очень много людей пострадали в результате этого конфликта. Более десяти тысяч человек погибли и более миллиона человек стали вынужденными переселенцами, однако Россия своих целей в Украине не достигла", - подчеркнул политик.

"РФ не намерена оккупировать всю территорию Украины, а преследует скорее политические цели - дестабилизировать Украину, влиять на политику Киева и попробовать вбить клин между Украиной и Западом", - считает Волкер.

Говоря о ситуации в Донбассе, Волкер подчеркнул, что, "безусловно, это не гражданская война".

"Русскоязычные люди живут в разных регионах Украины, и между ними не возникает конфликтов и нет дискриминации. Зато конфликт затронул лишь один регион. Почему? Потому что он начался с гибридной войны, с мелкомасштабного вторжения России в Украине", - отметил спецпредставитель США.

"Минские соглашения очень важны. Эти соглашения являются инструментом, согласно которому Россия подтверждает свою приверженность к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. В то же время, в Украине считают, что Минские соглашения провалились, поскольку они не привели к завершению конфликта", - сказал Волкер, отвечая на вопрос, умерли ли, по его мнению, Минские соглашения.

"Пока Россия отрицает свое непосредственное участие в конфликте на Востоке Украины, ситуация не решится", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, не означают ли действия России, что санкции по ней не работают, Волкер подчеркнул: "Я бы так не сказал. Я бы сказал, что они не сработали, но это другое. Думаю, в России многие осознают, что санкции негативно влияют на их страну. И повлияют еще больше, если ограничительные меры будут продлевать".

Как известно, Волкер рассказал, что собирается обсудить отвод подконтрольных России сил на Донбассе и освобождение заложников с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Как сообщалось, 23 января со специальным представителем США Куртом Волкером встретился глава Генштаба и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

В тот же день президент Петр Порошенко и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер обсудили вопросы, касающиеся проблем на Донбассе.

На 24 января была запланирована поездка Волкера на Донбасс, но, как сообщили в посольстве США, визит отменен из-за ухудшения погодных условий.

26 января может состояться встреча специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера и советника президента России Владислава Суркова.