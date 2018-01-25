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Прокуратура подала апеляцію на вирок за ДТП Шуфричу-молодшому

Четвер, 25 січня 2018, 16:49

Прокуратура Києва подала апеляцію на вирок суду, який засудив до року умовного покарання Нестора Шуфрича-молодшого за наїзд на чоловіка влітку минулого року.

Про це "Українській правді" повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

"Прокуратура подала апеляцію на вирок суду першої інстанції. Ми будемо дотримуватися позиції прокурора, який просив для нього вироку 5 на 3 (5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на три роки - ред.)", - сказала вона.

Максимець додала, що ця позиція відповідає проханню потерпілого, який на судовому засіданні просив суд застосувати щодо обвинуваченого найменше покарання, яке передбачено статтею, оскільки Шуфрич-молодший брав участь у його лікуванні та реабілітації.

"Разом із тим прокурор у судовому засіданні просив також позбавити обвинуваченого права керування транспортним засобом, але суд цю норму не застосував. Тому в апеляції будемо  просити також і позбавити його права керувати автомобілем", - зазначила речниця.

За її словами, коли буде засідання апеляційного суду, поки не відомо.

Раніше повідомлялося, що Нестора Шуфрича-молодшого, який збив у Києві людину, засудили до позбавлення волі строком на три роки і звільнити від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік.

Як відомо, 26 серпня Нестор Шуфрич-молодший наїхав на чоловіка на Bentley свого товариша – реп-виконавця Pabl.A, аварія сталася в Києві на вулиці Шота Руставелі. Чоловік сильно постраждав.

Прокуратура повідомила про підозру синові народного депутата у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

30 серпня Шевченківський райсуд Києва застосував запобіжний захід щодо Нестора Шуфрича-молодшого у вигляді особистої поруки його батька.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПКиївпрокуратураШуфричсуд
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