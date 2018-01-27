Сурков: У "гуманітарних питаннях по Донбасу" РФ і США мають повну згоду

Помічник президента РФ Владислав Сурков заявив, що у питаннях вирішення низки гуманітарних проблем Донбасу позиції РФ і США "повністю збігаються".

Як повідомляє ТАСС, про це Сурков заявив за підсумками зустрічі зі спецпредставником Держдепу США з питань України Куртом Волкером.

Сурков зазначив, що під час переговорів у Дубаї обговорювалися і питання обміну утримуваних осіб.

"На дубайській зустрічі було порушено і низку гуманітарних питань, таких як обмін утримуваними особами, відкриття додаткових пропускних пунктів, забезпечення мешканців Донбасу послугами зв'язку. Тут у нас з Куртом Волкером повна згода", - заявив помічник Путіна.

Як відомо, 27 грудня українська сторона в рамках обміну передала бойовикам 233 особи, а забрала 73 українських полонених. Обмін тривав понад 2,5 години.

Віктор Медведчук, уповноважений від України вести переговори про обмін полоненими, заявив, що 40 осіб, яких бойовики внесли у списки на обмін, щоб повернути в ОРДЛО, були звільнені раніше, а 29 відмовилися повертатися на окуповану територію.

Обмін утримуваними особами не відбувався вже близько 15 місяців.

18 січня 2018-го представники України та окремих районів Донецької та Луганської областей обмінялися списками утримуваних осіб для подальшого обміну.

21 січня представник президента України у Тристоронній контактній групі в Мінську Ірина Геращенко повідомила, що представникам ОРДЛО передали помилувану указом президента України жінку.

"У найближчі дні ми чекаємо - відповідно до досягнутої в рамках роботи гуманітарної Мінськоі групи домовленості - передачі українській стороні нашого військового", - зазначила вона.

24 січня з полону бойовиків було звільнено військовослужбовця Романа Савкова, якого утримували у Макіївській колонії.