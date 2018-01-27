Сурков: В "гуманитарных вопросах по Донбассу" у РФ и США полное согласие

Помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что в вопросах решения ряда гуманитарных проблем Донбасса позиции РФ и США "полностью совпадают".

Как сообщает ТАСС, об этом Сурков заявил по итогам встречи со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Сурков отметил, что в ходе переговоров в Дубаи обсуждались и вопросы обмена удерживаемых лиц.

"На дубайской встрече был затронут и ряд гуманитарных вопросов, таких как обмен удерживаемых лиц, открытие дополнительных пропускных пунктов, обеспечение жителей Донбасса услугами связи. Здесь у нас с Куртом Волкером полное согласие", - заявил помощник Путина.

Как известно, 27 декабря украинская сторона в рамках обмена передала боевикам 233 человека, а забрала 73 украинских пленных. Обмен продолжался более 2,5 часов.

Виктор Медведчук, уполномоченный от Украины вести переговоры об обмену пленными, заявил, что 40 человек, которых боевики внесли в списки на обмен, чтобы вернуть в ОРДЛО, были освобождены ранее, а 29 отказались возвращаться на оккупированную территорию.

Обмен удерживаемыми лицами не проходил уже около 15 месяцев.

18 января 2018-го представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей обменялись новыми списками удерживаемых лиц для дальнейшего обмена.

21 января представитель президента Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Ирина Геращенко сообщила, что представителям ОРДЛО передали помилованную указом президента Украины женщину.

"В ближайшие дни мы ждем - согласно достигнутой в рамках работы гуманитарной Минськои группы договоренности - передачи украинской стороне нашего военного", - отметила она.

24 января из плена боевиков был освобожден военнослужащий Роман Савков, которого удерживали в Макеевской колонии.