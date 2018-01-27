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Vodafone пообіцяв абонентам на Луганщині 10 гривень бонусів

Субота, 27 січня 2018, 10:41

Компанія Vodafone заявила про  наміри нарахувати усім абонентам, які перебувають на території Луганської області, "бонусні кошти у розмірі 10 грн".

Про це йдеться у повідомленні Vodafone. 

"Незважаючи на те, що зв’язок у Луганській області був відсутній внаслідок форс-мажорних обставин, усім абонентам, які перебувають на цій території, будуть нараховані бонусні кошти у розмірі 10 грн, щоб ви змогли повідомити про себе своїх близьких", - заявили у компанії.

"Під бонусними коштами мається на увазі знижка на послуги зв'язку на суму 10 грн з врахуванням ПДВ та ПФ", - уточнили у Vodafone та зазначили, що про факт нарахування буде повідомлено шляхом SMS.

У компанії додали, що станом на 22 січня ситуація у Донецькій області з відновленням зв'язку лишалася без змін.

"Основний канал зв'язку відремонтовано, робота мережі не відновилася. Найбільш ймовірною причиною відсутності зв'язку у Донецькій області є відсутність електроживлення. З боку Vodafone Україна перешкод для відновлення працездатності мережі немає", - заявили у компанії.

Як відомо, мобільний оператор Vodafone-Україна 11 січня повністю перестав працювати у тимчасово окупованому Луганську і 12 січня - в окупованих районах Донецька.

В компанії заявили, що не зможуть відновити зв'язокна окупованих територіях Луганської області, відключені в результаті обриву кабелю, якщо кабель обірваний на непідконтрольній Києву території. За даними оператора, понад третина обладнання "Vodafone-Україна" на непідконтрольній Україні території – у неробочому стані.

Ватажок ОРДО Олександр Захарченко заявив про можливість введення зовнішнього управління на території так званої "ДНР" щодо компанії "Vodafone-Україна".

24 січня у  компанії заявили, що навіть якщо Vodafone отримає офіційний дозвіл на в’їзд на окуповану територію, компанія нікого не надсилатиме в ОРДО без гарантій безпеки.

Разом з тим у Vodafone заявили, що  у Луганській області відновили зв'язок на частині території.

Українська правда  

Теми: ОРДЛОмобільний зв'язок
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