Кива каже, що його виключення з СПУ нелегітимне

Ілля Кива, який вважає себе головою СПУ, стверджує, що Петро Устенко більше не має ніякого відношення до Соцпартії, і його заяви не мають юридичної сили.

Про це він написав у неділю на своїй сторінці в Facebook, коментуючи своє виключення з партії в суботу на "з'їзді СПУ" під керівництвом "лідера партії" Петра Устенка.

"Як глава партії я офіційно заявляю, що Петро Устенко і його компанія більше не мають ніякого відношення до Соціалістичної партії України і всі його заяви не мають юридичної сили. Ми зняли його з посади як лідера і вигнали їх з партії ще місяць тому", - стверджує Кива.

Скріншот з FB-сторінки Киви

Він звинуватив Устенка в переговорах з представниками Владислава Суркова і спробах "продатися" Дмитру Фірташу.

"Сьогодні всі збори і заяви від цих аферистів є не більше ніж фейком і балаганом. Прошу використовувати підтверджену інформацію з офіційних джерел", - зазначає Кива.

Також, за його словами, "громадянин Каплін ніколи не був членом і не перебував у Соціалістичній партії України".

Слід зазначити, що в Єдиному реєстрі громадських формувань головою Соцпартії зазначений Ілля Кива.

Рік тому головою партїі значився Устенко.

Як повідомлялося, у суботу під час "спільного засідання політради і центральної контрольної комісії СПУ" Іллю Киву виключили з лав Соціалістичної партії України і позбавили статусу голови цієї політсили.

Делегати доручили Устенку і голові ЦКК звернутися до НАБУ, СБУ, НАЗК, Міністерства юстиції з метою запобігання рейдерського захоплення СПУ і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які, за словами Устенка, внесли до Держреєстру завідомо недостовірні дані щодо керівного складу та статутних органів СПУ.

У липні 2017 року радник глави МВС Ілля Кива заявив, що очолив Соціалістичну партію України.



1 жовтня прес-служба нардепа, члена фракції БПП Сергія Капліна повідомила, що саме його обрали головою Соціалістичної партії України.

У жовтні в коментарі "Українській правді" Каплін заявляв: "Кива з Аваковим купили документи у Петра Устенка (обраний главою СПУ в 2012-му), забрав статут, зробив незаконно печатку. Провели нібито з'їзд, на якому було 20 осіб з оточення Авакова. Передали документи в Мін'юст. А міністр Петренко, їх людина, за добу наказав внести зміни і зробити Киву головою".

20 грудня Каплін та його прихильники увірвалися в Міністерство юстиції.

Каплін зламав двері – "соціалісти" увійшли в кабінет Павла Петренка, коли міністра не було там, і заявили, що будуть блокувати Мін‘юст, доки міністр "не розблокує Соцпартію". Згодом частину прихильників нардепа затримали, а будівлю Мін'юсту розблокували.

Раніше СПУ очолював Олександр Мороз, який у 2012 році передав повноваження голови СПУ Павлу Устенку. У 2014 році на позачерговому ХХ з’їзді СПУ Устенку було висловлено недовіру, а головою СПУ було обрано Миколу Рудьковського. У серпні 2015-го Рудьковського було звільнено з посади за його ж проханням, а головою обрано Миколу Садового.

Більше про ситуацію в СПУ читайте в матеріалі "Української правди": Роздвоєння особистостей. Навіщо Кива і Каплін очолили СПУ