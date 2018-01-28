Кива говорит, что его исключение из СПУ нелегитимно

Илья Кива, считающий себя главой СПУ, утверждает, что Петр Устенко больше не имеет никакого отношения к Соцпартии, и его заявления не имеют юридической силы.

Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Facebook, комментируя свое исключение из партии в субботу на "съезде СПУ" под руководством "лидера партии" Петра Устенко.

"Как глава партии я официально заявляю, что Петр Устенко и его компания больше не имеют никакого отношения к Социалистической партии Украины и все его заявления не имеют юридической силы. Мы сняли его с должности как лидера и выгнали их из партии ещё месяц назад", - утверждает Кива.

Скриншот с FB-страницы Кивы

Он обвинил Устенко в переговорах с представителями Владислава Суркова и попытках "продаться" Дмитрию Фирташу.

"Сегодня все сборы и заявления от этих аферистов являются не более чем фейком и балаганом. Прошу использовать подтвержденную информацию из официальных источников", - отмечает Кива.

Также, по его словам, "гражданин Каплин никогда не был членом и не состоял в Социалистической партии Украины".

Следует отметить, что в Едином реестре общественных формирований главой Соцпартии указанный Илья Кива.

Год назад главой партии значился Устенко.

Как сообщалось, в субботу во время "совместного заседания политсовета и центральной контрольной комиссии СПУ" Илью Киву исключили из рядов Социалистической партии Украины и лишили статуса председателя этой политсилы.

Делегаты поручили Устенко и председателю ЦКК обратиться к НАБУ, СБУ, НАЗК, Министерству юстиции с целью предотвращения рейдерского захвата СПУ и привлечения к уголовной ответственности лиц, которые, по словам лидера СПУ Устенко, внесли в Госреестр заведомо недостоверные данные относительно руководящего состава и уставных органов СПУ.

В июле 2017 года советник главы МВД Илья Кива заявил, что возглавил Социалистическую партию Украины.

1 октября пресс-служба нардепа, члена фракции БПП Сергея Каплина сообщила, что именно его избрали председателем Социалистической партии Украины.

В октябре в комментарии "Украинской правде" Каплин заявлял: "Кива с Аваковым купили документы у Петра Устенко (избран главой СПУ в 2012-м), забрал устав, сделал незаконно печать. Провели якобы съезд, на котором было 20 человек из окружения Авакова. Передали документы в Минюст. А министр Петренко, их человек за сутки приказал внести изменения и сделать Киву главой".

20 декабря Каплин и его сторонники ворвались в Министерство юстиции.

Каплин сломал дверь – "социалисты" вошли в кабинет Павла Петренко, когда министра не было там, и заявили, что будут блокировать Минюст, пока министр "не разблокирует Соцпартию". Впоследствии часть сторонников нардепа задержали, а здание Минюста разблокировали.

Как известно, многолетним лидером СПУ был Александр Мороз, который в 2012 году передал полномочия председателя СПУ Павлу Устенко. В 2014 году на внеочередном ХХ съезде СПУ Устенко выразили недоверие, а главой СПУ был избран Николай Рудьковский. В августе 2015-го Рудьковский был освобожден от должности по его же просьбе, а главой политсилы избран Николай Садовой.

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