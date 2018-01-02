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Поліція підтвердила надання охорони родичам Ноздровської

Вівторок, 2 січня 2018, 23:34

Глава поліції Київської області Дмитро Ценов підтвердив, що доньці і батькам вбитої юристки Ірини Ноздровської надали охорону.

Про це він сказав журналістам після спілкування з ініціативною групою активістів, які вимагають знайти вбивць правозахисниці, передає "Укрінформ".

"Зараз звернулася до нас представник доньки і батьків. На сьогоднішній день слідчі винесли постанову і виставлена охорона до цих громадян", - підкреслив Ценов.

Глава поліції Київської області додав, що зробить все можливе, щоб знайти вбивць Ноздровської.

"Ми будемо працювати у стислі строки... Я зроблю все, щоб даний злочин був розкритий", - наголосив він.

"Я зараз призначив службове розслідування, вивчають всі матеріали, всі звернення Ірини у справі про вбивство її сестри", - заявив Ценов.

Раніше поліція пообіцяла родичам Ноздровської охорону.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с.Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, й вона повідомляла про це поліцію.

Активісти дізналися від поліції, що основною версією у справі вбивства юристки Ірини Ноздровської є можлива причетність до злочину родичів Дмитра Россошанського.

Теми: поліціяКиївська областьвбивство
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