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Гройсман продав дружині нерухомість на понад 8 мільйонів

Середа, 3 січня 2018, 10:14
Гройсман продав дружині нерухомість на понад 8 мільйонів
myvin.com.ua

Прем'єр Володимир Гройсман продав нерухомість на майже 8,8 мільйонів гривень.

Відповідні зміни до майнового стану він вніс ще напередодні нового року.

Згідно із документом, він продав нерухоме майно за 8 797 630 гривень ТОВ "Магігранд".

Кінцевим бенефіціарним власником цього підприємства є дружина прем'єра Олена Гройсман. Це підприємство внесене у його декларацію, як власність дружини та одне з джерел її доходу.

Раніше в 2016 році Гройсман вже продавав тому самому підприємству нерухомість на 8 030 215 гривень.

Українська правда

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Теми: Гройсман
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